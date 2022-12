Karely Ruiz, la modelo de OnlyFans que mandó al hospital a Andrés García, quería comprar la cobija con su cara, pero ya se había agotado, según lo comprobó ella misma.

El pasado mes de octubre, Karely Ruiz fue tendencia en TikTok, tras darse a conocer que en la feria de “Las Fiestas de Octubre”, que realiza del 30 de septiembre al 2 de noviembre de 2022, en Zapopan, Jalisco, se vendía una cobija estampada con su cara.

La noticia llegó hasta oídos de la propia Karely Ruiz, quien decidió lanzarse en busca de la codiciada cobija que explota su imagen, ¿piensa emprender acciones legales?

A través de una transmisión en vivo vía Facebook, Karely Ruiz contó que su objetivo no era irse en contra de quienes venden la cobija con su cara, sino tener, como sus fans, algo que le permitiera dormir calientita durante las noches... y elevar su ego:

“Yo venía con la ilusión de comprarme una colcha para poder dormir calientita, viéndome y decir, ‘qué put4 diosa está enfrente de mí, pero no hay, por algo pasan las cosas”

Karely Ruiz, la modelo de OnlyFans que se codea con famosos, dijo que también deseaba comprar varias piezas de la cobija con su cara para regalarselas a sus fans, y porque tanto su mamá como su abuelita le pidieron una, por lo que su fracaso consumista la hizo sentir “muy triste” y agüitada”.

Esto llevó a Karely Ruiz a pensar que el vendedor pudo haberle mentido sobre la escasez de la cobija con su cara por temor a que le cobrara regalías, cosa que la modelo de OnlyFans volvió a rechazar, afirmando que su intención sólo era contar con ese artículo de colección.

El relato de Karely Ruiz sobe la frustrada compra de la cobija con su cara se vio interrumpido porque sus fans comenzaron a arremolinarse a su alrededor, para pedirle fotos.

Contrario a otros famosos e influencers que se niegan, Karely Ruiz les pidió a sus fans que le permitieran terminar de comer y tan pronto como acabó, comenzó a posar tanto con hombre, como con mujeres de todas las edades, quienes incluso la abrazaban, expresándole cuánto la amaban.

“No puedo creer hasta donde he llegado , estoy muy feliz y agradecida con todos ustedes 💔 me cambio la vida para bien y sigo con los pies en la tierra , la verdad jamás se me va subir por qué por ustedes estoy donde estoy❤️”

Karely Ruiz