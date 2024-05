Juan José Chimal tuvo la oportunidad de volver a ver a sus hijas con Natalia Alcocer, pero una vez más les falló y las dejó plantadas.

Natália Alcocer -de 34 años de edad- y Juan José Chimal se separaron en 2020, en medio de acusaciones de violencia familiar y amenazas.

La actriz quiso llegar a un acuerdo con Juan José Chimal para terminar el pleito legal que llevan por la pensión alimenticia y régimen de visitas, pero todo terminó mal.

Juan José Chimal y Natalia Alcocer tuvieron dos hijas, pero la actriz ha señalado a su ex pareja de ser deudor alimenticio.

Mientras que Juan José Chimal acusa a Natalia Alcocer de no permitirle ver a sus hijas, la actriz trató de llegar a un acuerdo con él, pero este no funcionó.

En una entrevista con De Primera Mano, Natalia Alcocer reveló que hace unos meses quiso hablar con Juan José Chimal por el bien de sus hijas.

Natalia Alcocer estaba dispuesta a que Juan José Chimal visitara a sus hijas, pero él las dejó plantadas en dos ocasiones.

La actriz narra que le dio la posibilidad a Juan José Chimal de que viera a sus hijas y también buscaba llegar a un acuerdo económico para la educación de las menores.

“Yo no puse ninguna restricción, le comenté que si las niñas no querían verlo, iba a ser por decisión de él (…) Han sido 4 años que no lo han visto, que no ha estado presente, él las deja plantadas”

Natalia Alcocer