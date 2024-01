José Emilio Levy quiere seguir lo pasos de su mamá, planea ser actor como Mariana Levy.

La muerte de Mariana Levy fue muy dura para sus hijos, quienes aprendieron a vivir con su ausencia.

Y se han enfrentado a otras pérdidas, como la muerte de Talina Fernández, en junio de 2023.

Ahora, uno de los hijo de Mariana Levy quiere dedicar su vida a la actuación, así como ella lo hizo.

Mariana Levy y Talina Fernández dejaron un legado en la televisión mexicana, pues ambas son figuras reconocidas del entretenimiento.

José Emilio Levy -de 19 años de edad- quiere seguir formando parte de la farándula y busca aprender actuación.

El próximo 15 de enero inicias sus estudios en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

“La decisión de ser actor en mi cabeza de niño siempre ha estado ahí. Yo decía: ‘Eso no, que flojera estar con los medios’ pero al final fui pensando y dije: ‘estaría muy padre honrar a mi mamá, honrar a mi abuela’ estar haciendo lo mismo que ellas hacían”

José Emilio Levy quiere honrar la memoria de su mamá y abuela, siguiendo sus pasos en los medios y la actuación es el camino que quiere tomar.

“Lo que más me encantaría a mí es que entre al CEA, esté estudiando, esté aprendiendo y que rápidamente me digan: ‘te me vas con un papel’ yo quiero estar en el estrellato”

José Emilio Levy