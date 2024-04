Jorge Losa pasó un duro momento en su juventud, pues se sometió a una masectomía para evitarse problemas con unos quistes en las mamas.

Antes de la fama, Jorge Losa -de 33 años de edad- se enfrentó a un problema de salud que lo hizo pagar un costoso tratamiento médico.

El actor comenzó a tener quistes en las mamas, debido a un tratamiento que tomó en su adolescencia y esto le trajo secuelas muy molestas.

Lo que inició como un problema de acné, terminó con una costosa cirugía en la mama para Jorge Losa.

El actor narró al programa De Primera Mano, que padeció acné desde niño y comenzó un tratamiento para combatirlo.

Sin embargo, este medicamento le provocó problemas hormonales a Jorge Losa y cuando tenía 15 detectó un bulto en su mama.

“Empezó todo porque desde chiquito yo tuve un problema de acné, entonces me dieron un tratamiento muy fuerte y eso te hace un deslavace hormonal”

Jorge Losa acudió al médico para revisar el quiste de su mama; este le dijo que era normal y que con el tiempo se quitaría, pero no fue así.

“Cuando termino este tratamiento a los 15, 16 años, empecé a notarme como una bolita en el pecho, como que en la glándula mamaria se me había enquistado un poquito”

El actor vivió varios años con esta “bolita”, pero esta comenzó a creer cuando tomó anabólicos y esto provocó que el quiste creciera, convirtiéndose en un problema.

“Luego con el tiempo, cuando empecé a tomar anabólicos, me metía más en el tema del gimnasio, por eso ya no tomo, me empezó crecer eso”

Jorge Losa