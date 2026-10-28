El actor mexicano Jesús Ochoa fue hospitalizado luego de sufrir un aparatoso accidente durante una presentación de la obra musical Perfume de Gardenia en Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

De acuerdo con el comediante Luis de Alba, el elevador que el actor utilizaría para descender se desplomó desde una altura aproximada de ocho a diez metros, provocando que Jesús Ochoa cayera al suelo.

El incidente de Jesús Ochoa ocurrió durante una función al aire libre como parte de las actividades del Festival Internacional de las Artes.

Jesús Ochoa (@jesusochoamex / Instagram )

¿Cuál es el estado de salud de Jesús Ochoa?

Luis de Alba reveló que Jesús Ochoa tuvo dificultades para caminar después de la caída, por lo que fue hospitalizado para recibir atención médica.

Aunque Jesús Ochoa señaló que aparentemente el actor no sufrió fracturas, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre su diagnóstico ni sobre la gravedad de las posibles lesiones.

“Todavía quería trabajar. Ahorita está en el hospital, pobre” Luis de Alba

Luis de Alba también destacó que Jesús Ochoa se encontraba de buen ánimo pese a lo sucedido.

Luis de Alba (Agencia México )

¿Cómo ocurrió el accidente de Jesús Ochoa?

Según el testimonio de Luis de Alba, la presentación se realizó al aire libre en Atizapán, por lo que se instaló un elevador de aproximadamente ocho a diez metros para la puesta en escena.

A Jesús Ochoa le correspondía descender mediante esa estructura, pero el mecanismo se desplomó y provocó su caída.

Pese al impacto, Jesús Ochoa habría querido continuar con sus actividades laborales, aunque las dificultades para caminar hicieron necesaria la atención hospitalaria.

Hasta el 28 de octubre de 2026, Jesús Ochoa no había emitido declaraciones públicas sobre el accidente, y tampoco se había difundido un informe médico oficial que detallara su evolución.