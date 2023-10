Galilea Montijo de 50 años de edad, ha desatado la envidia de sus fans cuando Isaac Moreno se ha quitado la playera porque “todo eso se cena”.

Para el deleite de sus seguidoras, Isaac Moreno ha presumido su tonificado cuerpo que trabaja todos los días a base de ejercicios, pues como sabemos es amante del gym.

Galilea Montijo no dudó en reaccionar a su más reciente publicación que ha dejado a todas atónitas al saber que la conductora se agasaja con tremendo novio.

La artista aún no reconoce que tiene un nuevo galán, pero cada vez es más evidente que Galilea Montijo está dándose una nueva oportunidad en el amor con el modelo español.

Tal y como ocurrió recientemente, cuando Galilea Montijo e Issac Moreno de 37 años de edad, con quien lleva saliendo poco más de cuatro meses, se dejaron ver muy románticos en Guanajuato.

Galilea Montijo e Issac Moreno se mandan atrevidos mensajes en instagram, confirmando que si noviazgo va muy bien.

El reconocido modelo español, publicó un video en sus redes sociales en las que deja en descubierto sus músculos y todo su cuerpo tonificado, haciendo suspirar a más de una.

Isaac Moreno demuestra que es un amante del gym y que trabaja todos los días para mantener su cuerpo en forma.

View this post on Instagram

Pues en dicho video lleva la cuenta de lo que ha trabajado cada día en el gimnasio, dejando ver que es uno de los hombres más guapos por su atractivo físico.

Galilea Montijo fue la primera en reaccionar a la publicación de su pareja con emojis de caritas apenadas y corazones rojos, confirmando que su relación va viento en popa.

La relación entre Galilea Montijo e Issac Moreno se ha vuelto cada vez más pública ya que han compartido mensajes de amor en redes que enloquecen a sus fans.

La publicación de Isaac Moreno se volvió viral y generó numerosos comentarios, mostrando que tiene fans de todo el mundo y la envidia de unas cuantas al saber lo afortunada que es Galilea Montijo.

A tan solo unos meses de anunciar su divorcio, Galilea Montijo fue captada con Isaac Moreno con quien confirmó que estaba saliendo.

A pesar que la pareja no ha salido a anunciar su relación, en redes sociales se ha notado lo mucho que se aman.

Hace unos días, Galilea Montijo fue cuestionada sobre su relación con el modelo español, donde confirmó su romance y reveló cómo lo vive.

Galilea Montijo aseguró que en esta relación amorosa se encuentra muy tranquila disfrutando del amor y expresa que no tiene la intención de ocultar nada.

“Nunca me he escondido, o sea me verán de aquí para allá, pero así como esconderme pues tampoco.”

Galilea Montijo