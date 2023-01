Ingrid Coronado no se va quedar callada y reacciona a las declaraciones de Charly López, quien en un programa de Multimedios la perdonó; la conductora acusa a su su ex de lucrar con ella por años.

A finales de diciembre, Charly López habló de su expareja -Ingrid Coronado- y aseguró que se hacía la víctima y negó ser un padre desobligado.

El conductor de 53 años de edad, dijo que llegó a ver mensajes donde Ingrid Coronado le deseaba el mal a Fernando del Solar.

Entre lágrimas, Charly López dijo que perdonaba a Ingrid Coronado, de 48 años de edad: “Te perdono y me perdono. Si en algún momento yo te lastimé, perdóname, y si lo estás haciendo tú también, te perdono”.

La conductora causó gran revuelo al dar una entrevista a Jordi Rosado y hablar de su relación con Charly López y Fernando del Solar.

Ingrid Coronado se encontraba en la presentación del Juguetón y fue cuestionada por algunos reporteros sobre las declaraciones de Charly López.

“En lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay, este video de Yordi tiene, no solo ahí sino a través de mis redes sociales”

Ingrid Coronado