Imelda Garza Tuñón -de 28 años de edad- revela la razón por la que ya no exhibe a su hijo en redes sociales. Una orden de las autoridades se lo prohibe.

Han pasado dos meses desde que inició el proceso legal entre Maribel Guardia -de 65 años de edad- e Imelda Garza Tuñón por violencia familiar.

Las autoridades determinaron medidas de protección para el menor, por lo que su abuela y madre tienen prohibido exhibirlo.

El 1 de marzo, Imelda Garza Tuñón recuperó la custodia de su hijo y el niño no ha parecido en sus redes sociales desde entonces.

Los fans de Imelda Garza Tuñón le cuestionaron la razón por la que ya no comparte fotos de su hijo, ya que antes lo hacía constantemente.

Al respecto, Imelda Garza Tuñón explicó en sus historias de Instagram que las autoridades le prohibieron compartir material relacionado con su hijo.

“Ya no lo muestro (a José Julián) porque hay una orden para no hacer. Segundo, él no es artista, cantante, no es figura pública, él no tiene por qué estar apareciendo en medio o redes sociales”

Imelda Garza Tuñón