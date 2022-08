La influencer Herly RG hizo una broma sobre la polémica Sonora Grill y una seguidora le reveló que fue discriminada en un restaurante de Polanco.

Todo comenzó cuando se viralizó el testimonio de extrabajadoras de Sonora Grill que revelaron que les ordenaban dividir a los clientes por el color de piel.

Los memes y burlas por esta situación no se hicieron esperar en redes sociales y Herly RG fue una de las influencers que se unió al tren del mame.

En un video que publicó en TikTok, Herly RG colocó la descripción: “Cuando llegas a un restaurante en Polanco y te sientan en la zona ‘Mousset’ porque no eres güera”.

El gracioso TikTok obtuvo más de 32 mil me gusta y varios comentarios que siguieron las burlas a la situación.

Herly RG fue discriminada en un restaurante de Polanco

Todo era ‘risa y diversión’ en el video de Herly RG hasta que una de sus seguidoras le comentó que a ella le había tocado atenderla en un restaurante de Polanco y le habían ordenado que la escondieran.

“Bebé, yo trabajaba de hostess en ‘Mochomos’ y te recibí el día de tu cumpleaños. Me estaban indicando que te escondiera, me enojé mucho y me valió” escribió la usuaria de TikTok a Herly RG.

Herly RG fue discriminada en un restaurante de Polanco (Tiktok/herly)

La influencer leyó el comentario y le preguntó cuál había sido la razón para que la quisieran esconder en el restaurante ‘Mochomos’.

“Muchas veces era por el color de cabello. Cuando van chicas muy ‘destapadas’ también nos piden esconderlas” fue la respuesta de la seguidora.

Herly es discriminada en restaurante de Polanco (Tiktok/H)

Herly RG es conocida por su imagen extravagante, a la moda y su cabello rosa, esto último pudo ser la razón por la que le pidieron a las hostess que la escondiera.

La influencer compartió un tuit donde contaba la experiencia que le contó su seguidora y aseguró que no lo podía creer.

“Ayer hice un video de broma del “restaurante de Polanco” y una chava que era Hostess en un restaurante pipirisnais jajajaja me dijo que a ella le habían mandado esconderme por mi color de cabello extravagante y me quede así” Herly en Twitter

Herly RG fue discriminada en un restaurante de Polanco (Twitter/@herly_)

Herly Rodríguez se volvió viral en 2020 por su personaje de ‘Tomás’, una sátira del machismo y misoginia en México y el cual tuvo un gran revuelo en TikTok e Instagram.

También ha participado en campañas junto a marcas como NIke y sigue generando contenido para varias plataformas, por lo que Hearly es una de las influencers más destacadas del momento.