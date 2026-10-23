Héctor Parra, quien se encuentra en la cárcel por delitos de corrupción de menores agravada y abuso sexual, emprendió un negocio de ropa y accesorios.

Desde el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México, y por medio de un enlace telefónico, el exactor presentó en el programa Ventaneando su marca HH.

Después de meses de estarle dando vueltas, ya está afuera mi línea de ropa HH. Héctor Parra

Héctor Parra explica cómo surgió HH, su marca de ropa

Héctor Parra, de 57 años, explicó que su nueva faceta surgió del tiempo libre que tiene en prisión.

Dicen que el ocio es la madre de los vicios, pero para nosotros fue la madre de la creatividad. Héctor Parra

Héctor Parra (Instagram | Héctor Parra)

Explicó que durante meses, motivado por un compañero con quien ha hecho una buena mancuerna, comenzó a diseñar prendas y accesorios, que en un principio eran parte de una probabilidad, la cual poco a poco se concretó pese a dificultades, desacuerdos y momentos de frustración.

Hace meses empezábamos a diseñar y con sueños, ya sabes, a ver si por si algún día, por si tal vez. Y resulta que fue genial, porque te digo, fueron meses de trabajo, de diseñar, de inventar, de cómo hacemos, de no, de enojarnos, de deprimirnos, de no sirve para nada. Héctor Parra

El negocio tomó fuerza cuando unos visitantes se interesaron en el proyecto y se propusieron como socios.

En una plática con unas visitas que, que hicieron favor de venir a verme, pues estuvimos platicando de veinte cosas. Entre ellas salió los comentarios como en este momento. Les platicamos un poquito de nuestra idea, de que cuando salgamos de aquí... De repente nos volvimos a ver y vinieron a hacernos la propuesta, les interesó, les gustó muchísimo nuestros diseños, nuestra idea, el cómo lo vamos a hacer y pues nos asociamos con ellos. Héctor Parra

Pese a que esos socios ya tienen el local, las máquinas y todo listo para producir, por el momento, la venta será en línea.

La línea HH incluye camisas, playeras, chamarras, cinturones, lentes, bolsas, zapatos y gorros para hombres y mujeres de cualquier edad.

🚨 ¡#EXCLUSIVA DESDE EL RECLUSORIO! Platicamos con Héctor Parra sobre sus días en prisión, el proceso que lo llevó tras las rejas y el orgullo infinito que siente por el apoyo incondicional de su hija Daniela Parra ⛓️🎙️❤️. https://t.co/lLiakmDH8s — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 23, 2026

Sigue en pie el documental de Héctor Parra

Además de anunciar su nuevo emprendimiento, Héctor Parra confirmó que sigue en pie un documental sobre su historia, impulsado por su hija Daniela Parra, en colaboración con el equipo de producción y abogados detrás de los documentales Presunto Culpable.

El proyecto que abordará sus días detrás de las rejas —desde el por qué fue ingresado y que contará etapas de su vida que nadie imagina—, actualmente se encuentra en trámites para conseguir todos los permisos necesarios.

El productor del documental justamente me mantiene informado de que, este, están en esos, en ese proceso, ¿no? Teniendo los permisos para salir adelante, pero sigue en pie. Héctor Parra

Aunado a esto, Héctor Parra tiene en mente lanzar un libro biográfico y trabaja en un serie de ficción basada en su instancia en la cárcel, donde se encuentra desde hace 5 años.