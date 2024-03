Wendy Guevara brilla en todas partes, pero hasta a ella la ‘batean’ y por eso envía un ultimátum a todos los hombres.

El amor no ha llegado a la vida de Wendy Guevara -de 30 años de edad- pero la influencia no pierde la esperanza.

Mientras llega el indicado, Wendy Guevara ha probado suerte con algunos hombres que ha conocido en redes sociales, pero la terminan bateando.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Wendy Guevara gritaba su amor por Marlon Colmenarez, de 27 años de edad.

Tras salir del reality, Wendy Guevara dejó claro que Marlon Colmenarez era solamente su amigo.

Posteriormente confesó que sí se enamoró de Nicola Porcella -de 36 años de edad- y se llegó a imaginar una relación amorosa con él, pero sabía que sólo serían amigos.

Hasta el momento, Wendy Guevara sigue soltera y confesó a De Primera Mano que la han bateado varias veces en Instagram.

“Sí me han bateado, por redes sociales. Le he escrito a hombres y chavos que me han gustado desde siempre y les he dicho: ‘Ay mi amor, pues cuándo vamos a salir’, ‘Ay no, la verdad yo tengo a mi novia’ y se siente bien gacho”

Wendy Guevara