Gustavo Adolfo Infante -de 58 años de edad- acusa que están usando su imagen para hacer fraudes, en esto consiste este tipo de estafas.

Se viralizó en redes sociales una nueva forma de inversión que promete tener ganancias millonarias al invertir en la compra de petróleo en una supuesta plataforma gubernamental.

Este tipo de estafa se ha difundido en redes sociales, gracias a videos donde -supuestamente- personalidades recomiendan esta forma de inversión.

En los videos se pueden ver a personajes como Carlos Slim, pero estos clips se generan con inteligencia artificial y son un fraude.

Durante su programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante denunció que fue víctima de la inteligencia artificial y usa su “testimonio” para difundir una estafa.

El conductor narra que usaron su imagen y programa para compartir una estafa en redes sociales, a través de un video generado con inteligencia artificial.

Replicaron la voz de Gustavo Adolfo Infante con inteligencia artificial para que recomendara invertir en la compra de petróleo, lo cual es un engaño.

Gustavo Adolfo Infante contó que una página de Facebook llamada “Un futuro brillante” utilizó su imagen sin autorización, al igual que su voz.

En el video se escucha la voz de Gustavo Adolfo Infante asegurando que al invertir dinero en la extracción de petróleo, había ganancias millonarias.

“Sí se parece a mi voz, yo me oído y soy yo, pero no soy yo. Yo no la hice, yo no conozco esto, yo no estoy promoviendo que la gente gane dinero. Están intentando estafar a la gente”

Gustavo Adolfo Infante