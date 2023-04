Guillermo del Toro, de 58 años de edad, debutará como actor en una serie de HBO que llegará a su fin tras cuatro exitosas temporadas.

Se trata de ‘Barry’, una serie de televisión estadounidense creada y protagonizada por Bill Hader, quien en entrevista habló sobre la experiencia de trabajar con Guillermo del Toro.

Hader, de 44 años de edad, destacó que Guillermo de Toro fue muy colaborador durante las grabaciones, aunque por momentos lo hizo sentir como si estuviera en su propio ‘roast’. ¿Por qué?

Bill Hader contó al portal Deadline que Guillermo del Toro será el invitado especial del tercer episodio de la temporada final de ‘Barry’.

El actor, guionista, director y comediante estadounidense, dijo que fue muy divertido trabajar con el cineasta mexicano, Guillermo del Toro.

Hader detalló que Guillermo del Toro le mostró las dos versiones diferentes del personaje que desarrolló .

“Aambas eran realmente interesantes. Y trajo a su maravillosa esposa Kim [Morgan] con él, fue realmente dulce”, contó Hader.

Sin embargo, Bill Hader confesó que no todo fue miel sobre hojuelas, pues dijo, Guillermo del Toro aprovechó cada oportunidad que tuvo para “joderlo” en las grabaciones:

“Estuvo bien. Me estaba jodiendo un poco. Él estaba como, ‘¿De verdad vas a bloquearlo así?’. Yo estaba como, ‘sí, estoy seguro’. Y él dice: ‘¿en serio? ¿eso es todo? vale… No, era muy gracioso, y todos somos amigos”

Sobre cómo se dio la colaboración de Gullermo del Toro en ‘Barry’, Bill Hader contó que es muy amigo de él y de su compatriota Alfonso Cuarón.

Esta relación los llevó a acordar, entre broma y broma, una colaboración, lo que él aprovechó para escribir una parte pensada en Guillermo del Toro.

Fue así como Guillermo del Toro terminó incluido en el capítulo 3 de la temporada fnal de ‘Barry’, que será transmitido el domingo 23 de abril en la plataforma HBO Max.

“Soy amigo de él, y soy amigo de Alfonso Cuarón, y Alfonso me estaba enviando un mensaje de texto, ‘Guillermo dice que no sabes cómo dirigir’. Solo estaban jodiendo conmigo mientras filmaba con él. Y yo estoy como, ‘Oh, Dios mío’. Guillermo dijo: ‘Yo nunca dije eso. No, no, no. Está siendo un gilipollas’. Pero no, fue muy divertido. Estaba realmente impresionado con él.

Bill Hader, protagonista y creador de 'Barry'