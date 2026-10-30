Gomita vuelve a ser víctima de la delincuencia en la CDMX. La famosa denunció que vandalizaron su camioneta a pesar de estar estacionada en una zona de parquímetros.

Araceli Ordaz compartió un video para mostrar que delincuentes le robaron el espejo lateral izquierdo de su camioneta.

La influencer ya había sufrido un robo a casa-habitación en 2021 en la alcaldía Coyoacán.

Gomita es víctima de la delincuencia y su camioneta quedó sin espejo

En el video compartido por Gomita en redes sociales, se puede ver su camioneta sin uno de los espejos laterales.

“Me acaban de robar gente. Mi espejo me lo robaron”, mencionó Gomitam mientras mostraba los cables que habían quedado de su espejo lateral.

Ángel Ordaz, hermano de Gomita, mencionó que el auto estaba estacionado en un área de parquímetros y reclamó que no haya seguridad en el lugar: “Si por eso pagamos el parquímetro”.

Gomita expresó que estaba triste, ya que su auto había sido comprado con esfuerzo: “Tengan cuidado cuando estén en la ciudad o así les puede pasar”.

A pesar de la situación, Gomita celebró que no le hayan roto una de sus ventanas y que el robo no haya pasado a mayores.

Araceli Ordaz no reveló si realizó la denuncia por el robo a su auto , pero pidió a sus fans que acudieran a su circo para poder pagar su espejo.

Roban espejo lateral de Gomita en la CDMX (Instagram/@gomitaoficial123)

Gomita ya había sufrido un robo en la CDMX

No es la primera vez que Araceli Ordaz es víctima de la delincuencia en la CDMX, ya que en 2021 se metieron a robar a su casa.

Gomita vivía en la alcaldía Coyoacán cuando delincuentes aprovecharon que su familia estaba de viaje para ingresar a robar.

Autoridades detuvieron a tres implicados en la alcaldía Azcapotzalco, entre los que había dos colombianos y un expolicía de la CDMX.