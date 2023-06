Gloria Trevi, de 55 años, sorprendió al conductor y comediante español David Broncano, al presumirle cuánto sexo tiene al mes.

Para promocionar sus conciertos en España, Gloria Trevi acudió al programa La Resistencia, en el que han brillado otras estrellas famosas en México, como Belinda.

Durante su entrevista con David Brocano, de 38 años, Gloria Trevi se enfrentó a las preguntas clásicas del programa, que abordaron su vida sexual.

Aunque al principio se mostró tímida y renuente a contestar, las respuestas de Gloria Trevi terminaron dejando a David Broncano con el ojo cuadrado. ¿Por qué?

Gloria Trevi sorprende a David Brocano con su vida sexual

La charla comenzó hablando de ‘Medusa’, el nuevo sencillo de Gloria Trevi; para luego pasar a temas complicados, como su cuenta en el banco y las supersticiones que tiene.

Pero, fue cuando surgió el tema del sexo que las cosas se complicaron para Gloria Trevi.

David Broncano le cuestionó cuántas veces había tenido relaciones sexuales en el último mes y le explicó cómo calcularlo: “Coito un punto, ‘petting’ 0,6 y masturbación 0,2″.

Gloria Trevi mostró cierta resistencia a contestar, pero al final accedió, no sin antes advertir: "No puede ser, es que no me gusta decir mentiras".

Para animarla a responder, David Brocano le señaló a Gloria Trevi: “Todo el mundo lo contesta. Últimos 30 días, actividad sexual. Luego esto pasa al ministro de Industria”.

“No puede ser, es que no me gusta decir mentiras”, replicó Gloria Trevi, a lo que el conductor del late show insistió: “Di algo aproximado, no te cuesta nada”.

Fue entonces que Gloria Trevi comenzó a hacer cuentas, acción que por sí misma le hizo exclamar al conductor “las crónicas de Narnia”, pues la cantante sumaba y sumaba.

Al final, Gloria Trevi terminó respondiendo 16, lo que David destacó manifestando que coincidía con el día del estreno de ‘Medusa’, su nueva canción.

Increíble cómo @GloriaTrevi empieza a sacar la calculadora del sexo y echa cuentas con los deditos.



Menos mal que no le sale un 13 de resultado. pic.twitter.com/CspIC7lg3z — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) June 13, 2023

Gloria Trevi revela cuánto dinero tiene en el banco

Gloria Trevi también contestó a la otra pregunta recurrente en La Resistencia: “¿Dinero en el banco? No el suficiente”, dijo la intérprete.

Cuando el coductor la animó a decir una cífra, Gloria Trevi terminó señalando que tiene menos de un millón de dólares en el banco.

David Brocano se mostró dudoso con la cifra; ante ello, Gloria Trevi explicó: “Te lo prometo, es que a mí me gusta muchísimo más, la verdad, invertir y ayudar”.