Gloria Trevi agradeció el apoyo de sus fans ahora que está de vuelta en la Ciudad de México (CDMX), ofreciendo conciertos en medio de la polémica que la rodea

Gloria Trevi arrancó 2023 con al menos tres polémicas que podrían poner en riesgo no sólo su carrera, sino su libertad, pues tanto en Estados Unidos como en México las autoridades la investigan por su relación con Sergio Andrade.

Ante ello, Gloria Trevi no se ha quedado con los brazos cruzados y, además de contraatacar en el plano legal, ha decidido seguir adelante con su gira de conciertos ‘Isla Divina’, mientras su bioserie sigue en producción.

Gloria Trevi (@gloriatrevi / Instagram)

Gloria Trevi agradece a sus fans de CDMX por concierto ‘sold out’

El viernes 20 de enero, Gloria Trevi volvió a la Ciudad de México con su ‘Isla Divina Tour’ -que arrancó en 2022- presentándose en el Auditorio Nacional.

Los fans de Gloria Trevi estaban tan ansiosos de verla nuevamente en la capital del país, que tan pronto como se pusieron a la venta los boletos de las dos fechas que tendrá en el llamado ‘Coloso de Reforma’, se registró sold out en ambas.

La madrugada del sábado 21 de enero, tras su primer show, Gloria Trevi agradeció en Twitter a sus fans por el cariño con el que la recibieron y les compartió algunas fotos del espectacular concierto que dio.

“Mi capirucha Preciosa! Ciudad de México no estamos locoooos solo los AMOOOO GRACIAS X TAN TANTÍSIMO AMOR !!!” Gloria Trevi

Gloria Trevi (@GloriaTrevi / Twitter)

Fans de Gloria Trevi le reiteran su apoyo; otro le reclaman por las acusaciones de corrupción de menores

Los fans de Gloria Trevi reaccionaron al mensaje, con cientos de likes y comentarios en los que le reiteraron su apoyo ante los problemas que han revivido su pasado con Sergio Andrade y aplaudieron el show que les presentó.

“Hoy te veo mi amor, aún en medio de la tempestad siempre firmes para ti no me olvido cuando tú me abrazaste en mis días terribles, hoy estoy aquí para ti, estamos”, escribió Stefannny.

“Solo puedo describir a Gloria de los Ángeles Treviño Ruíz y a Gloria Trevi en una sola palabra; ‘INQUEBRANTABLE’”, comentó Raúl Gutiérrez.

Sin embargo, también hubo internautas que le echaron en cara las acusaciones por corrupción de menores que le han imputado y que podrían ponerla nuevamente a frente a frente con Sergio Andrade.

“Que bueno que TRATAS de fingir que todo está bien” @Edgarel0

“Disfruta estados unidos te espera con los Brazos abiertos. Para meterte al bote 🤣🤣🤣🤣” @ortiz90643658

Este sábado 21 de enero, Gloria Trevi ofrecera su segundo show en la CDMX, para luego trasladarse a Monterrey, Nuebo León, donde el día 26 ofrecerá un concierto que está completamente vendido.