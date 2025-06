El productor, Gerardo Quiroz -de 58 años de edad- denunció a través de redes sociales ser víctima de extorsión.

En un mensaje dirigido a la Policía Cibernética de la Ciudad de México, indicó que las extorsiones provenían de ex integrantes y activos de su institución educativa.

Gerardo Quiroz denuncia ser víctima de extorsión, revela los autores son ex integrantes y activos de su institución

A través de un comunicado en redes sociales, Gerardo Quiroz solicitó intervención de las autoridades, indicando que las extorsiones se realizaban desde un número de WhatsApp.

El productor mexicano señaló que, al principio de la investigación, se identificaron a 3 personas; las cuales son integrantes y ex miembros de su institución educativa:

“Ya se tienen identificadas a tres de las personas que están participando en este delito y decepcionantemente algunos ex integrantes y activos de nuestra institución educativa.” Gerardo Quiroz

Gerardo Quiroz señaló, el caso está siendo atendido por la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Policía Cibernética de la CDMX.

Se está investigando con geolocalización a los implicados en extorsión a Gerardo Quiroz

A través del comunicado, Gerardo Quiroz dio a conocer que las autoridades cuentan con datos como la geolocalización y el IMEI de los dispositivos usados para la extorsión.

El IMEI (International Mobile Equipment Identity, por sus siglas en inglés), es un código único de 15 dígitos que identifica de manera exclusiva a cada dispositivo móvil, como teléfonos celulares, tabletas o módems.

Esto quiere decir, la Policía Cibernética de la Ciudad de México podría estar utilizando este código para rastrear los dispositivos involucrados e indentificar su ubicación.

A pesar de la denuncia pública, Gerardo Quiroz no reveló detalles sobre las exigencias de los extorsionadores; no obstante, señaló que no cederá a las amenazas

Asimismo, mencionó, su escuela, su empresa GQP (Gerardo Quiroz Producciones), y su nombre, están legalmente protegidos ante cualquier amenaza:

“El nombre de nuestra escuela, de GQP y el de su servidor, está debidamente protegido por las leyes en la materia" Gerardo Quiroz

Hasta el momento, el productor mexicano, Gerardo Quiroz no ha declarado avances o actualizaciones de su denuncia.