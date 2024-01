Gerard Piqué de 36 años de edad celabra por todo lo alto que es portada de GQ México y Latinoamérica, pero aún así le llueve el hate.

Pese a todas las polémicas que han surgido en torno a su vida personal, Gerard Piqué presume que es portada del mes de febrero de la revista GQ México y Latinoamérica.

Sin embargo, los internautas no lo están recibiendo de manera positiva pues le siguen recordando su pasado con Shakira de 46 años de edad y preocupa su apariencia por aparentar más edad.

A Gerard Piqué la polémica siempre le ha acompañado, a veces por sus gestos o acciones y otras por ser figura pública y hasta cómo se cuelga de la fama de su divorcio mediático.

Su vida y cada uno de sus movimientos siempre se han escudriñado y han sido juzgados por la sociedad.

Gerard Piqué sigue dando de que hablar, pues recientemente se dio a conocer el rumor que entre su novia Clara Chía estan en una supuesta crisis en su relación amorosa.

A pesar de las habladas, Gerard Piqué presume en redes sociales que es portada de la revista GQ México y Latinoamérica, pero en redes sociales lejos de gustar su sesión de fotos es criticado por su apariencia.

Internautas han comentado que la edición lejos de ayudarlo lo dañó debido al aparentar más edad en las fotografías.

View this post on Instagram

En las fotografías se pueden observar que el ex futbolista se ha impuesto ante la cámara, pero aseguran que su aspecto luce algo “demacrado” y con demasiadas líneas de expresión, lo que causó comentarios de todo tipo.

Pues la galantería de Gerard Piqué siempre ha estado adelante de él, pero en esta ocasión no fue así.

Por si fuera poco, las reacciones no se hicieron esperar y hasta comentan que su ex Shakira le habría dicho a la revista que escogieran el peor ángulo de Gerard Piqué.

Los comentarios más relevantes han llamado la atención como: “El tio tá acabado! Las arrugas”, " Parece que Shakira tomó las fotos” o “Pero el joven para que tenga mas arrugas que un fundillo”.

Hace poco más de un año Gerard Piqué dijo adiós a su vida futbolista profesional y a pesar que los últimos años ha vivido entre polémicas nunca dejo de pensar en fútbol.

De acuerdo con la revista GQ México y Latinoamérica, en cuanto a lo laboral está centrado en sus empresas con especial protagonismo a de la Kings League.

Fue a los pocos meses de que viera la luz su ruptura con Shakira cuando el deportista anunció que se retiraba del mundo del fútbol.

Desde entonces, su lado empresarial es el que más ocupado lo tiene, esto ha implicado un cambio de vida en el sentido que Gerard Piqué ya no tiene que acudir a los entrenamientos de fútbol.

Esto implica la creación de kings League, una nueva manera de ver y entender el fútbol de la actualidad.

“Me he adaptado muy rápido a mi nueva vida y estoy muy feliz ahora mismo. Siempre he intentado mantenerme ocupado y buscar nuevos proyectos que me ilusionen y que cada mañana me den una motivación”

Gerard Piqué a GQ México y Latinoamérica