Autoridades francesas decidieron que Gérard Depardieu irá a juicio por la denuncia de la actriz Charlotte Arnould.

Los hechos se habrían registrado en 2018, cuando Gérard Depardieu habría violado en dos ocasiones a Charlotee Arnould cuando tenía 22 años de edad.

Gérard Depardieu enfrentará un juicio por la denuncia de Charlotte Arnould

Charlotte Arnould señaló a Gérard Depardieu de violación en 2018 y reveló que las agresiones ocurrieron en una casa de París.

Gérard Depardieu negó las acusaciones y el jueves 26 de noviembre, el Tribunal de Apelaciones de París confirmó que el actor será juzgado por la acusación de Charlotte Arnould.

Gérard Depardieu (DIMITAR DILKOFF / AFP)

La resolución del tribunal establece que el juicio se concentrará en los hechos denunciados el 7 de agosto de 2018 por Charlotte Arnould, pero excluye la denuncia del 13 de ese mismo mes.

De ser declarado culpable, Gérard Depardieu podría pasar entre 15 y 20 años en prisión.

Gérard Depardieu engañó a Charlotte Arnould para abusar de ella

Charlotte Arnould declaró que tenía 22 años cuando Gérard Depardieu abusó de ella; mencionó que conocía al actor desde que era niña.

Los hechos ocurrieron en una casa del actor, cuando Charlotte Arnould acudió para ensayar un texto teatral.

Gérard Depardieu ejerció presión psicológica para abusar de Charlotte Arnould, ya que ella se encontraba en un momento vulnerable y quedó sin la capacidad para reaccionar.

La defensa del actor asegura que los encuentros fueron consensuados y rechazan que se haya cometido un delito.

Gérard Depardieu, actor francés (Redes sociales)

Charlotte Arnould denunció los hechos en la región de Bouches-du-Rhône, pero el expediente fue rechazado por la Fiscalía de París y archivó el caso en junio de 2019.

La actriz volvió a denunciar los hechos en 2019 y en 2020 imputaron a Gérard Depardieu; en 2025, una jueza ordenó que el caso fuera enviado a juicio por presunta violación mediante coacción moral.

Gérard Depardieu fue sentenciado en 2025 por agresiones sexuales contra dos mujeres durante un rodaje en 2022.

El pasado 13 de septiembre aceptó la sentencia y expresó sus disculpas a las víctimas.

El actor suma otra denuncia por presunta violación en grupo durante el rodaje de la película Thalasso en 2018.