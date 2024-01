Galilea Montijo -de 50 años de edad- confiesa que ya no quiere regresar a México tras pasar unos días con su novio, pero le recuerdan que no es la primera vez que lo dice.

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo ha presumido sus vacaciones primero en Japón y después en Bali, junto a su novio Isaac Moreno, de 41 años de edad.

Después de tres semanas fuera del programa Hoy, se esperaba que Galilea Montijo y el resto de los conductores regresaran al matutino el próximo lunes 8 de enero.

Sin embargo, tal parece que Galilea Montijo se rehusaría a regresar a México y así lo dejo ver en su cuenta de Instagram.

Tras su declaración, seguidores de Galilea Montijo recordaron que no es la primera vez que la conductora amenaza con irse de México, ¿será que esta vez lo cumplirá?

En sus redes sociales, Galilea Montijo presumió que se había ido de vacaciones junto a su novio, el modelo español Isaac Moreno.

Galilea Montijo e Isaac Moreno recibieron el 2024 en la isla de Bali, Indonesia, lugar en donde siguen disfrutando de sus días libres.

En Instagram, Galilea Montijo ya no oculta su amor por Isaac Moreno y le ha dedicado amorosos mensajes, además de que ha compartido publicaciones en donde se dejan ver juntos.

Sin embargo, Galilea Montijo sorprendió a sus seguidores al revelar que ya no quiere regresar a México, pero ¿será que se está despidiendo del programa Hoy?

Galilea Montijo compartió que se ha enamorado tanto de Bali, que ya no quiere regresar a México.

En su publicación, Galilea Montijo compartió que Bali es un lugar lleno de magia, por lo que casi llora de emoción al conocer este increíble lugar.

La publicación de Galilea Montijo de inmediato se viralizó en las redes sociales y algunos recordaron que no es la primera vez que la conductora amenaza con dejar México.

Y es que en 2018 surgió el chisme que Galilea Montijo había dicho que si ganaba Andrés Manuel López Obrador (AMLO) las elecciones para la presidencia, ella se iría de México.

Tras el triunfo de AMLO, muchos seguidores le cuestionaron a Galilea Montijo si cumpliría su amenaza y terminaría dejando México.

En medio de todas las especulaciones, Galilea Montijo aseguró que nunca dijo que abandonaría México si AMLO quedaba como presidente.

“Hace un año me llegó una noticia de que yo había hecho un podcast, lo cual, señoras y señores, sí, millenials, no sé usar un podcast, no sé ni qué es; entonces desde ahí surgió, que si yo había dicho que si ganaba un candidato o tal que yo me iba: Fake news”

Galilea Montijo