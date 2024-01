Galilea Montijo reveló que volverá a ser mamá a sus 50 años de edad, al menos ese es uno de sus deseos para el nuevo año 2024.

Y es que a pesar de ya haber tenido un hijo, quien actualmente tiene 11 años de edad, Galilea Montijo dijo haberse quedado con ganas de una niña.

Por lo que, actualmente, Galilea Montijo estaría en la búsqueda de opciones para volver a ser madre.

Galilea Montijo reveló que quiere volver a ser madre y lo intentará en 2024.

Y es que, tras haber tenido un único hijo con su exesposo, Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad- Galilea Montijo señaló que no quiere quedarse con las ganas de tener una niña.

“Sí estoy buscando como una opción o me gustaría buscar una opción, porque no me gustaría quedarme con las ganas de una niña”

Galilea Montijo