Galilea Montijo se confiesa como una loca enamorada del amor y revela si está dispuesta a casarse por segunda vez.

El pasado 10 de marzo, Galilea Montijo compartió con sus seguidores que se iba a divorciar de Fernando Reina, tras 11 años de matrimonio.

La conductora habló abiertamente de su separación en el programa ‘Hoy’ y explicó que todo se iba a llevar de forma amigable, ya que era de mutuo acuerdo.

Cuando Galilea Montijo, de 49 años de edad, reveló su divorcio de Fernando Reina, ya había realizado el trámite para separarse legalmente.

Galilea Montijo sigue optimista sobre el amor y reveló que siempre será una loca enamorada.

Galilea Montijo ha llevado su separación en privado, pero ha sido de forma pacífica; además de que ha recibido el apoyo de su familia y amigos.

Durante una entrevista con Edén Dorantes, Galilea Montijo fue cuestionada sobre si cuando finalice su duelo, está dispuesta a tener pareja.

La conductora se mostró tranquila y aseguró que ella siempre va creer en el amor a pesar de su reciente separación.

Galilea Montijo se emociona porque no estará en Hoy y podrá satisfacer su ‘adicción’

Galilea Montijo está abierta al amor, por lo que no descarta que en el futuro vuelva a tener pareja.

Las historias de amor de Galilea Montijo suelen ser complejas, pues la conductora se ha comprometido en dos ocasiones.

Al final se casó con Fernando Reina y tiene una gran familia, pero tras su divorcio surgió la duda: ¿Galilea Montijo pensaría en casarse de nuevo?.

Galilea Montijo aseguró que sigue creyendo en el amor, pero no está segura de si se volvería a casar.

“Me parece muy pronto decirte que me encantaría volver a casarme, no sé, en este momento ni me pasa por la mente”

Galilea Montijo