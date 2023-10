Galilea Montijo se pone bien intensa cuando en pleno programa Hoy sus compañeros juzgan a las mujeres que tienen novios más jóvenes.

Tras su separación de Fernando Reina Iglesias, Galilea Montijo -de 50 años de edad- se ha mostrado muy enamorada del modelo español Isaac Moreno.

A través de sus redes sociales, Galilea Montijo e Isaac Moreno -de 42 años de edad- ya no ocultan su amor y constantemente se dedican amorosos mensajes.

Sin embargo, Galilea Montijo ha recibido algunos comentarios negativos en sus redes sociales por andar con una persona menor.

Aunque ha señalado que no le importan las críticas, Galilea Montijo no pudo evitar ponerse intensa cuando escuchó a sus compañeros de Hoy juzgar a las mujeres con novios más jóvenes.

Durante el programa Hoy se presentó una nota sobre la noticia de que Jada Pinkett Smith y Will Smith llevaban siete años separados.

En ese momento, los conductores de Hoy tuvieron un pequeño debate sobre el hecho de que Jada Pinkett Smith había tenido un romance con un amigo de su hijo Jaden, August Alsina.

Shanik Berman enfatizó: “La cacharon a ella con otro porque ya no estaba con el marido”.

Raúl Araiza de inmediato puntualizó que se trataba de alguien mucho menor que Jada Pinkett Smith.

Antes de que pudiera continuar con su comentario, Galilea Montijo detuvo a Raúl Araiza para que tuviera cuidado con sus comentarios al decirle: “¿Y qué tiene?”.

Visiblemente nervioso ante la presión de Galilea Montijo, Raúl Araiza destacó que no tenía nada de malo, pero que sí había mucha diferencia entre ambos.

Paul Stanley intentó calmar la situación al señalar que pensó que Raúl Araiza iba a decir que podría ser su hijo.

Visiblemente molesta Galilea Montijo recalcó que claramente no lo era, por lo que Jada Pinkett Smith podría hacer lo que quisiera.

Sin embargo, Raúl Araiza señaló que ya eran muchos los años que había de diferencia, pero Galilea Montijo se molestó más.

Exaltada, le cuestionó a su compañero sobre cuántos años podría existir de diferencia entre mujeres y hombres.

Galilea Montijo hizo visible que los hombres no sufren ese tipo de cuestionamientos pese a que sí andan con mujeres mucho menores que ellos.

Raúl Araiza les pidió a sus compañeras que no tomaran de manera personal sus comentarios.

“Yo no discutí eso, no se proyecten las dos”

Pero Galilea Montijo no se quedó callada y aseguró que estaba defendiendo el derecho de todas las mujeres de andar con alguien menor.

Tania Rincón también le cuestionó a Raúl Araiza: “¿Por qué una mujer no puede andar con uno más chavito?”.

Arath de la Torre entró en la polémica y destacó: “El caso es que ya no voy a invitar a los amigos de mis hijos a mi casa”.

En entrevista con varios medios de comunicación, Galilea Montijo habló sobre el romance que mantiene con Isaac Moreno.

Galilea Montijo aseguró que se encuentra disfrutando el amor, llevándolo paso a paso.

En su conversación, Galilea Montijo destacó que en realidad no oculta su romance, pues nunca lo ha hecho.

“Nunca me he escondido, ósea, me verán de aquí para allá, de allá para acá, pero así como de esconderme pues tampoco…”

Galilea Montijo