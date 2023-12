A pocos días de que el ex esposo de Galilea Montijo, Fernando Reina Iglesias, presumiera una foto con quien sería su nueva novia, la conductora ya salió a responder a esta noticia.

Y es que fue en marzo de 2023 cuando Galilea Montijo -de 50 años de edad- daba a conocer que, tras 11 años de matrimonio, se divorciaría de Fernando Reina Iglesias.

Pocos meses después, la conductora de Hoy presentó a su nuevo galán en turno, el modelo español Isaac Moreno, con quien empezó a subir fotos en sus redes sociales.

Y aunque al parecer Fernando Reina Iglesias -de 45 años de edad- se tomó un poco más de tiempo para volver a encontrar el amor, al igual que Galilea Montijo, siguió adelante.

Pero ahora después de que hiciera lo mismo que su ex y compartiera fotos de su nueva novia, Galilea Montijo no pudo evitar reaccionar al respecto.

Fernando Reina Iglesias (Instagram/@reinaiglesias)

Galilea Montijo le responde a Fernando Reina Iglesias por su nueva novia

Fue por medio de su cuenta de Instagram que Galilea Montijo salió a responder por la nueva novia que ya salió a presumir Fernando Reina Iglesias.

Y aunque como tal no fue una respuesta dirigida a quien antes fue su marido, sí dejó en claro que no le interesa lo que su ex esté haciendo de su vida en la actualidad.

Pues Galilea Montijo está más que enfocada en su propio presente, tanto, que lo único que ha compartido recientemente es el inicio de sus vacaciones Navideñas en Japón.

¿Quién es la nueva novia de Fernando Reina Iglesias? Galilea Montijo ya quedó en el pasado

Fernando Reina Iglesias compartió una fotografía con sus seguidores de Instagram en la cual dijo estar con buena compañía mientras comía en un restaurante.

La mujer a su lado se trataba de la periodista Elda Molina Yépiz, quien del mismo modo compartió el momento es su respectivo perfil de Instagram.

Lo que ayudó a deducir que ya hay una relación de por medio fue que Fernando Reina Iglesias agrego algunos detalles románticos como unos emojis de corazón.

Por lo que el ex de Galilea Montijo en definitiva ya habría encontrado con quien darle una nueva oportunidad al amor.