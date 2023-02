Luego de que se dijera -nuevamente- que Galilea Montijo, de 49 años de edad, está buscando trabajo en Estados Unidos dado que está harta del programa Hoy, ésta rompe el silencio.

En un breve encuentro con la prensa, Galilea Montijo desmiente estar contemplando irse al país vecino a pedir trabajo.

Y es que hasta el momento a Galilea Montijo no le han dicho nada; sin embargo, sabe que una exclusividad dentro de Televisa no le asegura su permanencia.

Esto porque las cosas han cambiado, actualmente los artistas exclusivos de la empresa tienen contrato por un año y de su desempeño y la aceptación del público depende que su renovación.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Galilea Montijo no se ve fuera de Hoy

Consciente de que nadie es indispensable, Galilea Montijo asegura que la única forma de buscar trabajo en otro programa que no sea Hoy, será que la despidan.

“A mí no me han dicho absolutamente nada… siempre voy a estar muy agradecida con la empresa y en el momento que ellos me digan ya no te necesito, te vas a donde te den trabajo”, explica un tanto seria.

Así como confiesa no se ve fuera del matutino de la empresa de San Ángel: “Si tú me preguntas: ¿te vas en otro lugar? Pues no, no me veo en otro lugar que siendo Televisa”

Y asegura que se mudará de México siempre y cuando Televisa le diga que la necesita en Estados Unidos debido a su fusión con Univisión, entonces se iría encantada.

“Agarro mis chivas y feliz de la vida. Amo donde me pongan. Amo y disfruto”, dice antes de asegurar que le sería muy difícil dejar Hoy.

“Tantos años en el programa Hoy sería difícil dejarlo, pero entiendo que hay ciclos y deben terminar”, remata y adelanta estará en el matutino hasta diciembre según su contrato.

Cabe mencionar que además de ser una de las conductoras principales del programa Hoy, Galilea Montijo forma parte del panel de presentadoras del talk show Netas Divinas, de Unicable, mismo que se graba en Ciudad de México.