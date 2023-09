Galilea Montijo regresó más filosa que nunca y termina albureando a la inocente Ana Bárbara en pleno programa en vivo.

Tras una semana de vacaciones junto a su hijo, Galilea Montijo -de 50 años de edad- volvió al programa Hoy y se mostró feliz de ver a sus compañeros.

Galilea Montijo participó en varias secciones del matutino, incluso fue una de las conductoras encargadas de entrevistar a Ana Bárbara, de 52 años de edad.

Sin embargo, Ana Bárbara terminó albureada por Galilea Montijo en pleno programa Hoy y así fue su reacción.

Galilea Montijo (@galileamontijo / Instagram )

Galilea Montijo alburea a Ana Bárbara en pleno programa en vivo

Ana Bárbara fue la invitada especial de la emisión del lunes 11 de septiembre del programa Hoy.

Durante su participación, Ana Bárbara se mostró muy feliz de estar en el matutino y no solo contestó las preguntas de los conductores de Hoy.

Sino que incluso participó en una dinámica de la emisión.

Sin embargo, en plena entrevista, Ana Bárbara fue albureada por Galilea Montijo, quien llegó muy filosa al programa Hoy después de tomarse una semana de vacaciones.

Ana Bárbara (@anabarbaramusic / Instagram)

Todo sucedió cuando Raúl Araiza le cuestionó a Ana Bárbara sobre su boda, de inmediato la cantante señaló que en sus próximos planes solo se encuentran sus presentaciones.

Ana Bárbara señaló que tenía varias fechas por Estados Unidos, incluida una presentación en Dallas, Texas.

Sin medirse, Galilea Montijo le dijo a Ana Bárbara que ella la “acompañaba a Dallas”.

Sin entender el albur, Ana Bárbara le dijo que sí, pero entre risas Galilea Montijo le confesó que se encontraba albureándola.

Ana Bárbara le dijo que era muy gacha por hacerlo en pleno programa en vivo.

Más adelante en la entrevista, Ana Bárbara confesó que Galilea Montijo estaba albureándola y dijo “vamos a Dallas”.

A lo que Galilea Montijo le respondió: “qué tiene”.

Galilea Montijo alburea a la inocente de Ana Bárbara en Hoy pic.twitter.com/FKO6m4DaDY — Fabs h (@Fabsh13H) September 11, 2023

Así fue el regreso de Galilea Montijo al programa Hoy

En medio de versiones que señalaban que Galilea Montijo había sido castigada tras presuntamente ser cachada acudiendo con un santero, la conductora regresó a Hoy.

A través de su cuenta de Instagram, Galilea Montijo compartió un video en el que mostró cómo había sido su regreso al programa Hoy.

Galilea Montijo mostró desde que llegó al foro del programa Hoy, hasta las secciones en las que estuvo participando en el matutino.

En su regreso a Hoy, Galilea Montijo no se refirió exactamente al video que habría mostrado el programa Chisme No Like en el que supuestamente había ido con un santero.

Solo en un segmento se burló de que señalen que es bruja, pero no dio ninguna declaración sobre las acusaciones de que práctica la santería.