Galilea Montijo no puede contener las lágrimas durante la emisión de este 8 de marzo del programa Hoy al hablar sobre su maternidad y recordar a las mujeres de su familia.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, en el programa Hoy se tuvo una mesa muy especial con las conductoras y algunas famosas invitadas.

Durante esta mesa de opinión, las conductoras y famosas hablaron sobre lo qué más les gustaba sobre ser mujer.

Sin embargo, Galilea Montijo -de 50 años de edad- se emocionó mucho al hablar sobre su hijo y el rol que han tenido las mujeres de su familia en su vida.

Pero Galilea Montijo vivió altibajos en este 8 de marzo y es que también explotó en pleno programa en vivo contra una reportera.

Durante la emisión de este 8 de marzo del programa Hoy, se tuvo una mesa especial con motivo del Día Internacional de la Mujer.

En esta mesa conductoras y famosas hablaron sobre la importancia de este día, así como los desafíos que se enfrentan como mujer.

La primera pregunta que respondieron las famosas y conductoras fue sobre qué era lo que más les gustaba de ser mujer.

Cada famosa fue dando su punto de vista, pero quien sorprendió fue Galilea Montijo y es que terminó llorando en pleno programa en vivo.

Al igual que otras de sus compañeras, Galilea Montijo destacó que lo más hermoso de ser mujer es su maternidad.

“Lo que más me gusta se ser mujer es haber tenido la oportunidad de dar a luz, de saber lo que es ese amor eterno, profundo, fuerte...”

Entre lágrimas, Galilea Montijo confesó que la ponía sentimental hablar sobre su hijo Mateo.

“Es que me da mucho sentimiento pensar en mi chiquillo; y eso, saber que en los momentos más dolorosos y fuertes en tu vida, agarrarte de ese amor que le tienes a ese ser que trajiste, es maravilloso el poder ser mamá”

Galilea Montijo agradeció la lucha de otras mujeres que han permitido que haya un gran cambio en los derechos que se tienen.

“La lucha de tantas mujeres, de años atrás que lucharon, que siguen luchando y que seguirán luchando, espero que no por muchos años, solamente me queda agradecerle a la vida que me haya permitido ser mujer”

Galilea Montijo