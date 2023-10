Bien humilde y a pesar de su última controversia, Galilea Montijo -de 50 años de edad- asegura que “vive al día” y no es millonaria como muchos piensan.

Galilea Montijo puntualizó que todo lo que tiene es fruto de su trabajo y que gracias a su trayectoria de 30 años, ha logrado darle una vida digna a su familia.

Pero lo que llama la atención de sus palabras es su seguridad al considerarse una persona que vive al día, recalcando que no tiene una cuenta de ahorros.

Desde que la Anabel Hernández presentó pruebas contundentes de que Galilea Montijo tuvo un amorío con Arturo Beltrán Leyva, la conductora ha tratado de limpiar su imagen.

Esto, para desligarse de sus nexos con el narcotráfico por miedo a sufrir terribles consecuencias.

Tras la publicación del último libro de Anabel Hernández, Galilea Montijo ha salido a desmentir todo lo dicho por la escritora.

Galilea Montijo asegura que todo el dinero que posee se lo ha ganado dignamente a base de su trabajo desde hace 30 años.

“El día que quieran con mucho gusto también pueden ver mi cuenta, la verdad es que no tengo cuenta de ahorros porque si vivo al día y es a través de mi trabajo”

Pues se ha expuesto que Galilea Montijo recibía grandes cantidades de dinero mensualmente debido a que fue habría sido pareja de Arturo Beltrán Leyva.

Por si fuera poco, la conductora argumentó que la casa que posee la adquirió a través de una hipoteca y que ni siquiera tiene una cuenta de ahorros, pues “vive al día”.

Galilea Montijo estaría dispuesta a mostrar cuánto dinero tiene en el banco para dejar en claro que no vive una vida llena de lujos.

Y que nunca ha recibido dinero mal habido.

Galilea Montijo había guardado silencio sobre su nueva acusación sobre haberse relacionado presuntamente con Arturo Beltrán Leyva.

Ni ella ni sus abogados, habían emitido comentarios, como dando a entender que no les preocupa.

Galilea Montijo aseguró que no tiene nada que ocultar y negó lo declarado en el libro de Anabel Hernández.

“Chismes se dicen muchos, pero solamente el tiempo (…) Ya sé a dónde vas, me encanta, te lo juro que ya me da risa, me encantaría que inventaran otro chisme nuevo”

Galilea Montijo