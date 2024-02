¿Galilea Montijo se echa de cabeza en pleno programa en vivo? Admite que no le importa la conducción y solo quiere tomarse fotos con otros famosos.

Gracias a su carisma, Galilea Montijo -de 50 años de edad- se ha convertido en una de las conductoras mas queridas de la televisión en México.

Debido a su popularidad, Galilea Montijo ha sido invitada a conducir varios eventos, como ocurrió hace unos días cuando fue una de las presentadoras de Premios Lo Nuestro 2024.

Sin embargo, tal parece que Galilea Montijo solo acepta conducir estos eventos grandes por los famosos que podría conocer.

Así lo habría revelado Galilea Montijo en el programa Hoy, cuando presumió las fotografías que se había tomado con varios famosos.

Galilea Montijo (Tomada de Video )

Galilea confiesa que prefiere tomarse fotos con famosos aunque se olvide de la conducción

A lo largo de su trayectoria Galilea Montijo se ha posicionado como una de las conductoras favoritas de los televidentes mexicanos.

Es por ello por lo que Galilea Montijo ha sido invitada a conducir diferentes eventos fuera del programa Hoy.

Tal es el caso de Premios Lo Nuestro 2024, donde Galilea Montijo fue una de las encargadas de conducir la ceremonia.

Sin embargo, Galilea Montijo sorprendió a los televidentes del programa Hoy al revelar que en estos eventos no le interesa su conducción ya que prefiere tomarse fotos con famosos.

Durante la emisión de este jueves 29 de febrero, Galilea Montijo aceptó que acude a estos eventos por los famosos que se puede encontrar.

Incluso Galilea Montijo destacó que se encuentra concentrada cazando a los famosos para pedirles una foto, olvidándose de su trabajo en la conducción.

“Donde quiera yo mira, me vale gorro la conducción, estoy esperando a ver quién pasa” Galilea Montijo

Galilea Montijo reveló que en los Premios Lo Nuestro 2024 se le escapó Maluma, porque le dieron sus premios rápido ya que no querían entretenerlo ya que está a punto de convertirse en padre.

Galilea Montijo y Anitta (@galileamontijo / Instagram )

Galilea Montijo casi enseña el contenido prohibido que tenía en su celular

Galilea Montijo casi enseña de más en pleno programa en vivo y es que estaba mostrando el contenido que tiene en su celular.

Y es que Tania Rincón le cuestionó si había tenido la oportunidad de hablar con Chayanne, de 55 años de edad.

En ese momento Galilea Montijo presumió que incluso se había tomado una foto con Chayanne y que le había dicho que la seguía en sus redes sociales.

Tania Rincón -de 37 años de edad- le recriminó no haber compartido su foto con Chayanne, pero Galilea Montijo le dijo que si lo había hecho, pero como no la seguía en las redes sociales por eso no la vio.

Pero, Tania Rincón se defendió y aseguró que si lo hacía y le recordó que es la primera en comentarle sus publicaciones.

Galilea Montijo quiso mostrar su teléfono para que se viera la conversación que tuvo en donde se mostraba su amor con Chayanne, pero de repente se escuchó “ay no está no”.

En ese momento los conductores de Hoy le hicieron burla de que no fuera a enseñar otras cosas.