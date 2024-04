Fofo Márquez sigue dando de qué hablar y un ex compañero cree que tiene un problema que lo hace agresivo ¿Su forma de ser es culpa de una condición genética? Esto se dice.

Rodolfo ‘N’ -de 26 años de edad-fue detenido a inicios de abril por golpear brutalmente a una mujer en un estacionamiento de Naucalpan y fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio.

No es la primera vez que Fofo Márquez tiene arranques agresivos y uno de sus ex compañeros cree saber la razón.

Un ex compañero de Fofo Márquez revela cómo era en la escuela y el origen de su agresividad

¿Quién les preguntó? es un podcast conducido por Luis Edgar Álvarez, quien fue compañero de Fofo Márquez en la preparatoria.

Luis Edgar Álvarez narró en su programa que fue amigo de Fofo Márquez y asegura que el influencer no era tan agresivo, ni tenía las actitudes que tanto presumía en redes sociales.

El youtuber contó que ha llegado a hablar con ex profesores de la preparatoria y se avergonzaban de haberle dado clases al Fofo Márquez.

Fofo Márquez con su mascota, un felino en extinción (@mr.fofomqz / Instagram)

El Fofo Márquez tomaba clases especiales según contó Luis Edgar Álvarez: “No es como cualquiera de nosotros”.

Al parecer, Fofo Márquez tiene una condición mental: “Es un niñote que no mide las consecuencias (...) No razona bien” dijo el ex compañero del influencer.

Luis Edgar Álvarez no especificó la condición que padece Fofo Márquez, pero asegura que no mide las consecuencias de sus actos.

Incluso cree que Fofo Márquez no tuvo noción de la golpiza que le propinó a la señora Edith Márquez y en su mente creía que estaba golpeando a un hombre.

Fofo Márquez (IG: fofo_marquez2)

¿Fofo Márquez ha dado señales de tener algún padecimiento mental?

Tras la detención de Fofo Márquez se viralizó un documento donde firmó y escribió con falta de ortografía.

Maryfer Centeno expresó que tenía letra de “niño de primaria” y era evidente la inmadurez del influencer.

Ahora, un ex compañero de preparatoria de Fofo Márquez confirma que tenía clases especiales y sus actitudes suelen ser infantiles.

“No era una persona malévola, era una persona influenciable” dijo Luis Edgar Álvarez, quien confirmó que en una ocasión golpeó a una persona por influencia de otro compañero.

Luis Edgar Álvarez cree que Fofo Márquez fue influenciado por alguien y por eso agredió a Edith Márquez.