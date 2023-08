Ferka continúa contradiciéndose. Tras asegurar que no sabía que se formó el Team Infierno durante los primeros días de transmisiones, ahora dice que antes de ingresar a La Casa de los Famosos México ya sabía que quería pertenecer al equipo.

“Yo quería ser del infierno. Yo soy mala”, dice Ferka, de 36 años de edad, y asegura que se veía en el Team Infierno porque se ve como una diablita aunque ellos no quisieron conocerla.

“Soy mujer de retos, no me da miedo nada. Soy entre auténtica y explosiva, te puedo caer bien o no y considero que soy muy competitiva, pero jamás aplastaría a alguien”, dice Ferka para posteriormente señalar a Poncho de Nigris, quien dice sí lo hace.

Así como se jacta de tener lo necesario: “Hubiera sido un buen integrante. Sí soy bien travesilla, sí soy muy diablo, pero la verdad no quisieron conocerme”.

Ferka (La casa de los famosos México)

Ferka no quería jugar al lado de Jorge Losa en La Casa de los Famosos México

Jorge Losa, de 33 años de edad, asegura no haber entrado en equipo con Ferka aunque parecía lo contrario, esto porque acordaron vivir la experiencia de forma individual.

Y porque Ferka le dijo que quería ser del Infierno, lo que a él no le atrajo ya que no pensaba hacer equipos ni complots. “Él es bueno y yo soy mala”, se descara la tercera eliminada de La Casa de los Famosos México.

¿Por qué Ferka no formó parte del Team Infierno dentro de La Casa de los Famosos México?

Previo a iniciar transmisiones a los habitantes se les dijo que habría dos cuartos: cielo e infierno, lo que daba a entender que al estar divididos inevitablemente se armarían equipos.

Debido a que Jorge Losa entró encadenado a Marie Claire Harp, de 30 años de edad, ambos tomaron una cama del cuarto cielo, donde sobraba una matrimonial. Mientras que Ferka no alcanzó cama en el infierno.

A lo largo del juego, Sergio Mayer y Poncho de Nigris han dicho a sus compañeros que Ferka los llamó para pedirles formar equipo pero lo dejaron en “veremos”; la actriz no imaginó que a Wendy Guevara no le caería bien y eso impediría su ingreso.

Al formarse el Team Infierno, Nicola Porcella y Apio Quijano no estaban considerados, pero terminaron siendo parte de él porque Poncho de Nigris intervino por el peruano y el cantante de Kabah se fue integrando.

Sofía Rivera Torres, de 30 años de edad, formó parte, pero se salió cuando Marie Claire Harp fue eliminada del juego ya que -hasta el momento- cree que el Team Infierno traicionó a la modelo aún cuando la propia ha aclarado no formaba parte de ningún equipo.

Los integrantes del Team Infierno son:

Wendy Guevara, 29 años de edad.

Nicola Porcella, 35 años de edad.

Sergio Mayer, 57 años de edad.

Apio Quijano, 46 años de edad.

Emilio Osorio, 20 años de edad.

Poncho de Nigris, 47 años de edad.