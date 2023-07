¿Será que Christian Estrada anda de mentiroso? Mientras Ferka estuvo en La Casa de los Famosos México, dijo que su separación del padre de su hijo fue por su suegra.

Sin embargo, este disgusto no quedó claro hasta que Christian Estrada -de 33 años de edad- dio su versión de los hechos, diciendo que Ferka llamó “puta” a su mamá y eso hizo que la relación terminara.

Pero ¿qué tan real es esto?

Esto fue lo que Ferka, la exintegrante de La Casa de los Famosos, dijo sobre las acusaciones de Christian Estrada de haber insultado a su mamá.

Ferka contó el porqué terminó su relación con Christian Estrada, acusándolo de abandono tras una pelea que ella tuvo con su entonces suegra.

Sin embargo, las declaraciones de la actriz en La Casa de los Famosos México, fueron desechadas por Christian Estrada, pues él contó que Ferka llamó “puta a su mamá”.

En una plática con Jorge el Burro Van Rankin -de 60 años de edad-, Christian Estrada contó que la pelea sí fue en el bautizo, pero que Ferka fue la que insultó.

Asimismo, aseguró que él no iba a permitir que Ferka insultara a su mamá, “es lo más sagrado que yo tengo”.

Ferka estuvo por algunas semanas formando parte de La Casa de los Famosos México, espacio donde contó lo que la llevó a separarse de Christian Estrada.

Luego, Christian Estrada contó su versión asegurando que Ferka llamó “puta a su mamá”, pero Ferka respondió.

En una visita que tuvo a Sale el Sol y De Primera Mano, la actriz aclaró que nunca insultó a su suegra, y que simplemente se defendió porque la llamó “perra”.

La actriz detalló que se suscitó en el bautizo de su hijo Leonel, mismo en que cumplía un año de edad. Fue al final de la fiesta de ensueño, que la pelea comenzó.

Ferka dijo “amaba al señor y respeté a su familia siempre”, sin embargo, su suegra “me faltó al respeto y no lo iba a soportar”.

“A mi nadie me falta al respeto y menos mi suegra, la que iba a ser mi suegra porque me iba a casar con ese señor.

No dije eso (...) ella me dijo, -yo soy más perra que tú-, yo le respondo, no sé ni porque se dio eso, creo que fue porque no me despedí en el momento que ella quería, pero estaba gestionando otras situaciones, me jala y me dice -Conmigo no, yo soy más perra que tú-”.

Ferka, actriz.