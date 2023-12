Eugenio Derbez recibe extraño regalo de #LadySandía que ya mejor quiere devolver y esta es la razón.

Los fans de Eugenio Derbez -de 62 años de edad- le tiene gran cariño, por lo que le suelen darle obsequios, pero una seguidora le dio algo extraño.

El actor se mostró maravillado por el regalo, pero después ya no sabía ni qué hacer con el detalle.

Una fan de Eugenio Derbez se lo encontró en un evento en Nueva York y le llevó un exótico regalo, una sandía con su rostro tallado.

Eugenio Derbez agradeció el detalle en Instagram y mostró su admiración por la sandía con su rostro.

“Aquí en Nueva York saliendo del evento me encontré a una señorita que me dio esto que dice: ‘Hola Eugenio, mi nombre es Nadia Dominguez. Tallé esta sandía con mucho cariño y respeto, espero y te logre sacar una sonrisa”

La fan que le dio la sandía a Eugenio Derbez se autodenominó como #LadySandía y talló el rostro del actor en la fruta.

Eugenio Derbez se mostró impresionado por el trabajo: “Es una obra de arte, sí la talló. La talló en una sandía, miren que maravilla”.

Nadia Dominguez -#LadySandía- es una decoradora que ha reglado sandías tallas a varios artistas como Karol G y Christian Nodal.

Eugenio Derbez quedó impactado con la sandía que tenía su rostro, pero tenía un problemas, no sabía qué hacer con el regalo.

El actor tenía que volar a Los Ángeles y era consciente de que no podía llevarse la sandía en su viaje.

Por cuestión de tiempo, Eugenio Derbez se terminó llevando la sandía y la seguridad del a eropuerto tuvo que revisar minuciosamente su equipaje.

“Como verán estoy aquí en el aeropuerto de Nueva York y me tienen detenido, me tienen esperando en lo que revisan mi equipaje porque me encontraron la sandía que me regaló #LadySandía en la calle”

Eugenio Derbez