Luego de asegurar que Sandra Itzel ha hecho llorar a su madre y a él por las acusaciones de violencia en su contra, Adrián Di Monte dice no sentir rencor ni enojo por su expareja sino todo lo contrario.

“Siempre va haber un cariño, a pesar de todo”, señaló Adrián Di Monte a reporteros que lo cuestionaron sobre su sentir respecto a lo dicho por Sandra Itzel.

Como te informamos en SDPnoticias, Sandra Itzel asegura que Adrián Di Monte, de 33 años de edad, la maltrató fisica y psicológicamente a lo largo de su relación.

De acuerdo con la actriz, de 29 años de edad, el actor de El Maleficio la hacía sentir menos y le creó inseguridad al criticar en varias ocasiones su cuerpo.

Adrián Di Monte (Instagram/@adriandimonte)

Esto dijo Adrián Di Monte a denuncias de Sandra Itzel por maltrato

Asegurando que aún no entiende por qué Sandra Itzel está acusándolo de violencia, Adrián Di Monte dice ser el primer interesado en solucionar sus problemas; sin embargo, ella no le contesta las llamadas, no lo quiere ver y le pide hable con su abogado.

Razón por la que Adrián Di Monte, expareja de Sandra Itzel, lamenta que algunas personas se beneficien de fuertes movimientos que hoy en día benefician a la mujer, a la comunidad LGBT, a la gente mayor y grupos vulnerables.

Y sin decir que Sandra Itzel podría estar usando estos movimientos para volverse la víctima, pide que no se le juzgue duramente por ser hombre y haber estado en una relación donde hubo toxicidad.

“¿A poco nadie ha discutido con su esposa?”, dice e informa que loas conversaciones que dio a conocer Sandra Itzel fueron de hace muchos años atrás, de una discusión que tuvieron cuando tenían de 23 a 25 años.

Razón por la que reprueba que su inmadurez en la relación sea suficiente motivo para crucificarlo.

“Yo tenía mi vida normal cotidiana con mi pareja y habían problemas y habían momentos de toxicidad porque éramos muy jóvenes” Adrián Di Monte

Adrián Di Monte siente cariño por Sandra Itzel a pesar de todo

Finalmente, Adrián Di Monte se dice sorprendido porque en cuestión de minutos Sandra Itzel contó lo feo de su relación, pero está seguro que se tomaría horas para hablar de lo bueno.

Con esos buenos recuerdos en mente, Adrián Di Monte dice tenerle un gran cariño a Sandra Itzel, ya que él vivió momentos inolvidables.

“Nunca voy hablar de ella. Yo sí viví momentos hermosos al lado de esa mujer y siempre va haber un cariño, a pesar de todo, y voy a atesorar momentos bonitos en mi corazón” Adrián Di Monte

Así como dice tener derecho a mantener una relación con otra persona ya que desde hace 2 años y medio, él y Sandra Itzel estaban separados.