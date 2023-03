Escorpión Dorado llama “giras del desempleo” a múltiples proyectos de Erik Rubín y se burla al recordar que tiene varios trabajos, pero ninguno le ha funcionado.

A dos semanas de que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, la pareja sigue en medio de la controversia.

Y es que han surgido varios rumores acerca de los motivos de su ruptura.

En medio de la controversia sobre si Erik Rubín habría sido infiel, el Escorpión Dorado confesó que la conductora de Hoy ya no aguantaba algo y por eso terminó con el cantante.

Escorpión Dorado incluso arremetió en contra de Erik Rubín -52 años de edad- al señalar que aunque tiene múltiples proyectos, ninguno le ha funcionado.

Incluso su participación en las “giras del desempleo”.

Escorpión Dorado se ha convertido en uno de los personajes más polémicos del mundo del espectáculo.

Con su estilo irreverente, suele poner en aprietos a las celebridades que se suben a su automóvil.

Sin embargo, en esta ocasión, el Escorpión Dorado fue entrevistado por Elisa Beristain y Javier Ceriani para su programa ‘Chisme no Like’.

De manera contundente, Elisa Beristain -de 51 años de edad- y Javier Ceriani -de 52 años de edad- le reclamaron por nunca invitarlos a su programa.

Al ser cuestionado sobre cómo veía este 2023, Escorpión Dorado señaló que parece que va a estar marcado por los divorcios, pues ya todas las parejas están anunciando su separación.

En ese momento, Elisa Beristain destacó que la que puso el desorden fue Andrea Legarreta.

Sin embargo, sorprendió al señalar que después de aguantar por muchos años a “su bueno para nada”, anunció su separación.

Escorpión Dorado le pidió a Elisa Beristain que no se refiriera de esa manera a Erik Rubín, pero se burló de él al puntualizar que participa en varias “giras del desempleo”.

En ese sentido, Escorpión Dorado aseguró que Erik Rubín le echa ganas, pero no le ha funcionado ninguno de sus proyectos.

“Le echa ganas, que no le funcione no quiere decir que no le eche ganas”

Escorpión Dorado bromeó con el hecho de que tuvo un romance con Andrea Legarreta y por eso se había separado.

Escorpión Dorado destacó que Andrea Legarreta ya se encontraba harta de guardar las apariencias.

En su conversación, Escorpión Dorado destacó que Andrea Legarreta no fue la única, ya que Tania Rincón también anunció su separación.

Escorpión Dorado incluso habló de los rumores de que otra conductora también revelaría su separación. Javier Ceriani de inmediato señaló que se trataba de Galilea Montijo.

“Galilea también me desea, eso es una realidad y supongo que también por ahí va también. No quiere estar lejos de mí y lo único que le estorba es su marido, yo no soy celoso por mi no se divorcien”

Escorpión Dorado