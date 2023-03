¿Erik Rubín y Andrea Legarreta ya se reconciliaron? Él confirma que lo siguen pensando y no descarta la posibilidad de que vuelvan a estar juntos.

A menos de un mes de haber anunciado su separación, Erik Rubín -de 52 años de edad- apareció junto Andrea Legarreta -de 51 años de edad- en el programa Hoy.

En la sección ‘La Tina’, Andrea Legarreta y Erik Rubín mostraron que entre ellos no hay ningún problema e incluso algunos usuarios señalaron que se veía que entre ellos había un gran cariño.

Erik Rubín no se quiere salir de casa de su ex, Andrea Legarreta

Ante rumores de por qué habían tomado la decisión de separarse cuando aún había amor, Erik Rubín confesó que la decisión fue porque un terapeuta se los recomendó para que pudieran conocer si aún funcionaba como pareja.

El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín confirmaron que habían tomado la decisión de separarse tras 22 años de matrimonio.

Aunque la pareja dejó en claro que se separaban en buenos términos, surgieron varios rumores sobre una posible infidelidad.

En medio de todas las especulaciones Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecieron en el programa Hoy para dejar en claro que no hay ningún problema entre ellos.

Erik Rubín concedió una entrevista con Maxine Woodside donde confesó que su separación con Andrea Legarreta la tenía asimilada pues desde hace cinco meses se encuentran separados, pero hasta ahora lo hicieron público.

Aunque no fue una decisión sencilla, Erik Rubín confesó que fue una sugerencia de su terapeuta desde hace años, pero hasta ahora habían tomado la decisión de hacerlo.

Erik Rubín puntualizó que no fue falta de amor, sino que tienen que descubrir en qué lugar se encuentran como pareja.

Maxine Woodside expresó su deseo de que regrese con Andrea Legarreta por lo que Erik Rubín confesó que se encuentran en ese proceso, de descubrirse como pareja.

Erik Rubín dejó en claro que con Andrea Legarreta funciona muy bien como familia y en el trabajo, pero que con el tiempo descuidaron la parte de pareja y es lo que buscan ver cómo están con su separación.

Ante todos los rumores sobre su separación, Erik Rubín puntualizó que en realidad no les ha afectado pues ellos saben que se encuentran bien y saben que siempre se van a inventar cosas para generar polémica.

“Que hay un inmenso amor, ese no es el problema, tenemos una familia y nos llevamos muy bien; ahora sí que esto no fue actuado, lo que ustedes vieron de nosotros es real y sigue siendo real, y por eso no hay ni odio, ni pelea, ni bronca, la gente tiene que inventar porque si no entonces qué flojera”

Erik Rubín