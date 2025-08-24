A través de redes sociales se filtró una supuesta conversación de Christian Nodal de 26 años de edad con una fan durante la pandemia en 2020 pero ¿engañó a Belinda?

En TikTok, el usuario @tiomaurg1, reveló que un usuario de X le mandó un mensaje con varios mensajes de Christian Nodal, quien habría estado ligando con una fan en mayo del 2020.

Conversaciones con audio de Christian Nodal se filtran en redes, en donde habría estado ligando con una fan en 2020

En redes sociales se reveló una supuesta conversación que involucra a Christian Nodal y a una fan en mayo del 2020, por lo que aseguran que el cantante habría engañado a Belinda de 36 años de edad.

Y es que de acuerdo a estas capturas de pantalla y video, se puede leer varios mensajes de Christian Nodal con una fan, además de varios audios que comprobarían que es el cantante.

Además señalan que no se trataría de inteligencia artificial, ya que es una grabación de pantalla y se notaría en el audio si estuviera hecho con IA.

La conversación entre Christian Nodal y la fan se nota bastante cariñosa, como si ya hubiera cierta confianza, por lo que los usuarios aseguran que ha sido uno de los tantos ligues que tuvo el cantante.

Como ya se dijo, la conversación filtrada en redes sociales entre Christian Nodal y la supuesta fan, data de mayo del 2020, año en el que él mantuvo una relación con Belinda, por lo que algunos piensan que la engañó.

Belinda y Christian Nodal (Agencia México)

¿Christian Nodal engañó a Belinda con una fan? Esto creen los usuarios

Después de que se filtrara una supuesta conversación entre Christian Nodal y una fan que tuvo lugar en mayo del 2020, hay quienes piensan que engañó a Belinda.

Si bien la relación entre Christian Nodal y Belinda se hizo pública en agosto del 2020, algunos piensan que ya tenían sus queveres desde antes.

Por lo que piensan que tras revelarse la conversación comprometedora entre Christian Nodal y una fan, habría sido una infidelidad hacia Belinda.

De momento, Christian Nodal no ha hecho ningún comentario al respecto pero los usuarios en redes ya están opinando al respecto.