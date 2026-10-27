La reunión de Sean Penn y Kate del Castillo con Joaquín El Chapo Guzmán el 2 de octubre de 2015, entorpeció su captura, revela el documental Operación Cisne Negro de Vix y N+.

Operación Cisne Negro se estrena este 27 de octubre de 2026 por Vix, el cual narra la segunda fuga de Joaquín el Chapo Guzmán de El Altiplano el 11 de julio de 2015 y su recaptura en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de 2016

En esa segunda fuga, El Chapo permaneció 179 días libre, pues los trabajos para su recaptura por parte del gobierno mexicano y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos se extendieron hasta seis meses.

CIA retiró apoyo a gobierno EPN por visita de Sean Penn a El Chapo

El documental de N+ revela que el gobierno del entonces presidente Enrique Peña Nieto colaboraba con el gobierno de Estados Unidos con equipo especializado para obtener la ubicación exacta de El Chapo.

Ante la visita de Sean Penn, de nacionalidad estadounidenses y de Kate del Castillo, con doble nacionalidad, a El Chapo Guzmán, el gobierno estadounidense evitó ponerlos en peligro.

La CIA frenó el operativo que lo buscaba y retrasó tres meses más la detención, de acuerdo con los testimonios en el documental de N+.

Encuentro con Sean Penn hizo que recaptura de El Chapo tardara el doble de tiempo

Héctor Lasso, periodista que dirigió el documental Operación Cisne Negro, dijo que uno de los testimonios de personal de inteligencia mexicana es que ante la presencia de los famosos con nacionalidad estadounidenses la CIA los dejó “ciegos y sordos”.

Ello hizo que el tiempo fijado se duplicara de tres mese a seis meses bajo la presión del entonces presidente Enrique Peña Nieto, quien cada semana pedía avances.