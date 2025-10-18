Cazzu -de 30 años de edad- respondió con fuerza a la presa mexicana después de que dudaran de su capacidad de éxito en México.

Durante su segunda fecha sold out en el Auditorio Nacional, el pasado 15 de octubre, la argentina pudo cantar victoria tras duras críticas de reconocidas periodistas mexicanas.

Cazzu echa en cara las palabras que la prensa le dijo meses atrás

Videos que circulan en redes sociales muestran el momento en el que Cazzu agradece a sus fans en México por haber hecho posibles sus conciertos en la capital del país.

“Éramos muchos, mucho menos la última vez y ahora míranos aquí”, expresó la cantante ante sus fans en el Auditorio Nacional.

Cazzu, cantante. (@cazzu)

Sin embargo, Cazzu no dejó pasar la oportunidad para recordar lo que la prensa en México decía de ella meses atrás, cuando anunció su primera fecha en el Coloso de Reforma.

Cuando esto pasó, personalidades como Pati Chapoy y Flor Rubio rápidamente cuestionaron el éxito que podría tener la argentina en México.

Esto al decir directamente que el Auditorio Nacional era “demasiado” para alguien con tan poca trayectoria como Cazzu.

Los comentarios de esta índole rápidamente voltearon a la opinión pública en contra de la prensa mexicana.

Y aunque desde entonces Cazzu “cerró bocas” con una segunda fecha agotada en el recinto, volvió a echar verdades en caras durante uno de sus exitosos conciertos.

Ante estas palabras, la cantante recibió el apoyo de todo el público que la fue a ver bajo el clásico grito de “Cazzu, hermana, ya eres mexicana”.

Lo que fue una pedrada todavía más fuerte para las periodistas de espectáculos que continúan asegurando que su éxito se debe a que es ex pareja de Christian Nodal.