Patrick Stewart murió este 29 de octubre tras un corto periodo padeciendo Alzheimer y demencia con cuerpos de Lewy, según lo informó su familia.

En el mismo comunicado donde se anuncia la muerte de Patrick Stewart, los familiares piden a los fans que donen y se sumen a la investigación del Alzheimer.

Familia de Patrick Stewart pide que en lugar de flores, fans donen a la investigación del Alzheimer

En la publicación en redes sociales donde se anuncia la muerte de Patrick Stewart, la familia pide a fans que no manden flores y en su lugar donen a la investigación del Alzheimer.

Familiares de Patrick Stewart piden donaciones conmemorativas para que en el futuro haya más avances en el tratamiento y lucha contra el Alzheimer.

Donaciones conmemorativas por muerte de Patrick Stewart (Especial)

Las donaciones son a la Escuela de Medicina Johns Hopkins y a la Alzheimer’s Foundation of America, dos de las instituciones más avanzadas en la investigación de la enfermedad.

Quienes deseen donar, los montos van desde los 50 hasta los 500 dólares, o bien hay un apartado donde se puede poner la cifra que más acomode.

Quienes lo deseen pueden donar en especie, solicitando vehículos, materiales para atender a pacientes o bien “comprar un ladrillo”, donde se pondrá el nombre del donante.

Patrick Stewart no sabía que tenía Alzheimer

Algo interesante de la muerte de Patrick Stewart, es que el actor no sabía que estaba enfermo hasta poco tiempo antes de su fallecimiento este 29 de octubre.

De acuerdo con los familiares, el diagnóstico de Alzheimer de Patrick Stewart llegó apenas en este año 2026 y sufrió la enfermedad relativamente poco antes de morir.

Lo que indica que pudo sobrellevar bien el padecimiento hasta tiempo reciente, al grado que incluso pudo grabar Avengers: Doomsday en 2025.

Una de las razones por la que la familia pide donaciones, pues si se suman más fondos a la causa, se puede detectar los primeros síntomas de manera más temprana y comenzar un tratamiento.