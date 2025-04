El rapero Eminem-de 52 años de edad- será abuelo por primera vez; su hija dio la noticia.

Eminem está escribiendo un nuevo capítulo en su vida personal familiar.

Esto luego de que su hija Hailie Jade Scott Mathers- de 29 años de edad- anunciar que el cantante de Lose Yourself se convertirá en abuelo.

Fue a través de redes sociales que la hija de Eminem dio a conocer que un nuevo integrante de su familia había llegado.

Eminem (@eminem / Instagram)

Hija de Eminem revela que el rapero será abuelo

En su cuenta de Instagram, Hailie Jade Scott (@hailiejade) compartió una publicación presentado públicamente a su hijo, quien nació el 14 de marzo pasado.

El post viene acompañado de un cartel con el nombre del nieto de Eminem que fue bautizado como Elliot Marshall McClintock.

Además de un par de fotografías en las que se ve al pequeño Elliot.

Cabe mencionar que Hailie Jade Scott está casada con Evan McClintock, ellos se conocierton en 2016 pero contrajeron nupcias en 2024.

Desde el mes de octubre 2024, la pareja difundió en redes sociales que estaban esperando un hijo.

La propia hija de Eminem no pudo ocultar su emoción días previos a la llega de su bebé y asó lo hizo saber en el podcast Just a Little Shady que produce.

Por su puesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar por parte de los fans de Eminem.

Los internautas han felicitado a Hailie Jade Scott por su maternidad y al rapero porque ahora es abuelo.

Incluso celebraron el guiño en las iniciales del nombre de Ello Marhsall McClintock (EMM)que es un claro homenaje a Eminem.

Eminem rinde homenaje a su hija en su canción Temporary

Desde que se anunció que Hailie Jade Scott sería mamá, Eminem no pudo tampoco esconder su emoción.

Por ello, el rapero compartió el video de su canción Temporary.

Dicho clip muestra diversas imágenes y momentos de la hija de Eminem.

También la grabación revela cuando Hailie Jade Scott da a conocer a su padre que será abuelo al regalarle una jersey azul con el número 1 y una foto de un ultrasonido.