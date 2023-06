Ya comenzaron a fluir los secretos en La Casa de los Famosos México y Emilio Osorio se habría echado de cabeza, tras revelar quién es su novia ¿sigue con Karol Sevilla?

Está por terminar la primera semana de La Casa de los Famosos México y aún no inician los escándalos, pero sí las fuertes revelaciones y Emilio Osorio “afirmó” lo que muchos sospechábamos.

Karol Sevilla, de 23 años de edad, y Emilio Osorio compartieron públicamente que eran novios y durante un año, presumieron sus colaboraciones y momentos felices.

Emilio Osorio -de 20 años de edad- dio a conocer en septiembre su ruptura con Karol Sevilla y le dedicó un tierno mensaje en Instagram, donde aseguró que siempre sería su “persona especial”.

Sin embargo, meses después Emilio Osorio eliminó esta publicación y ahora aseguró en La Casa de los Famosos México que lleva tres años con su novia.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, Emilio Osorio comparte habitación con Sergio Mayer y Poncho de NIgris.

Fue durante una conversación que Sergio Mayer cuestionó a Emilio Osorio, sobre si tenía novia.

El hijo de Niurka reaccionó nervioso al contestar y afirmó que tiene pareja desde hace varios años.

“Llevo ya un tiempo, no llevo meses, llevo ya un tiempo. Es un tema de privacidad de ella (...) Llevo tres años, yendo y viniendo, pero llevo tres años. Es muy conocida (su pareja) justo por eso no digo su nombre, es actriz y cantante”

Emilio Osorio también contó que antes de entrar a La Casa de los Famosos México, habló con su novia y le prometió que no iba a revelar su nombre.

“Tengo novia, porque la respeto y yo no voy hacer nada que no quisiera que me hicieran, pero ahorita estamos cuidando el nombre. Saliendo de aquí, justo pensamos ya abrir la relación, pero si ahorita no lo estamos haciendo es por temas por cuidar ámbitos de su familia”

Emilio Osorio