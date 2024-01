Rey Grupero se volvió tendencia tras viralizarse un video que lo muestra huir de reporteros, a los que presuntamente agredió, a las afueras del juzgado de lo familiar de la Ciudad de México.

Razón por la que Rey Grupero, a través de un TikTok, se disculpó con la prensa, específicamente con el reportero Enrique de la Rosa, cuyo equipo resultó dañado.

Incluso se ofreció a pagarlo aún cuando él no lo estropeó sino su acompañante:

“Quiero pedirles una disculpa de todo corazón a las personas de la prensa que hoy los hice pasar un mal momento y quiero pedirte una disculpa muy especial a ti, Enrique de la Rosa, porque siempre me has apoyado, le has dado seguimiento a todo lo que hago. Me siento muy mal por haber estropeado tu equipo de trabajo”

Rey Grupero