Todavía no concluye la primera temporada de La Casa de los Famosos México y ya se está pensando en una segunda entrega, la cual ya está confirmada.

La Casa de los Famosos México 2 se transmitirá a principios del próximo año; sin embargo, aún se desconoce quiénes serán los habitantes, panelistas y conductores.

Hasta el momento solo hay rumores y estos salpican a René Franco, el panelista menos querido quien dicen podría ser parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México.

En una reciente emisión de La Taquilla, René Franco, de 58 años de edad, informó que estará presente en la última gala de La Casa de los Famosos México.

Programa donde ha brillado por sus ácidas críticas desde que inició el juego.

Así como confirmó que ya no lo veremos en la primera temporada porque esta concluye, pero no sabe si habrá una segunda.

Palabras que están siendo interpretadas por sus seguidores y detractores, quienes creen que el conductor sabe más de la cuenta de La Casa de los Famosos México.

Y podría estar revelando que sí seguirá siendo parte de los panelistas.

Cabe señalar que René Franco es el panelista menos querido por los fans del Team Infierno, debido a que el conductor se la pasó despotricando contra el equipo.

Mismo que hoy dice hizo la mejor estrategia y lo mantuvo entretenido.

René Franco confirmó lo que muchos sospechaban en La Casa de los Famosos México.

A lo largo del juego estuvo apoyando a Team Cielo debido a que la televisora lo contrató para ello.

Por lo que ahora que La Casa de los Famosos México está por concluir, expresa su verdadero sentir.

“No hay nada qué hacer con ese Team Cielo, muchachos. Este es el último programa, ya aunque me corran por decir cosas pues ya me corrieron, ¿no?… Ya si digo lo que pienso realmente... Yo en toda esa gente que dice que es buena no confío. Prefiero pasar mi vida en el infierno junto a los gandallas de Mayer y Poncho que junto a los buenitos de Jorge y Ferka, porque no confío en los segundos y tampoco son más entretenidos”

René Franco