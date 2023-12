Joven tiene el mejor día de su vida al conocer a Peso Pluma y Nicki Nicole en una tienda, así relató su inesperado encuentro.

A través de las redes sociales se viralizó la historia de una joven que tuvo la fortuna de poder platicar con Peso Pluma -de 24 años de edad- y Nicki Nicole en su trabajo.

Pese a que se encontraban de incognitos, empleada logró reconocer a Peso Pluma y Nicki Nicole mientras se encontraban realizando algunas compras.

La joven no solo pudo ayudar a sus artistas favoritos, sino que además pudo conseguir fotografiarse con Peso Pluma y Nicki Nicole, de 23 años de edad.

En las redes sociales, la joven no solo compartió la fotografía, sino que además relató cómo fue su encuentro con Peso Pluma y Nicki Nicole, ¿será que se portaron prepotentes?

Una joven logró terminar el año 2023 de la mejor manera y es que tuvo la fortuna de poder conocer a Peso Pluma y Nicki Nicole.

Muchas personas darían todo por poder conocer al cantante de corridos tumbados, Peso Pluma y Nicki Nicole, dos de los artistas más populares de la actualidad.

Sin embargo no tienen la suerte de esta trabajadora de un supermercado en California, Estados Unidos que no solo pudo verlos, sino que además platicó con los cantantes.

La usuaria en redes ‘RebekahhBoo’ compartió sus fotografías con Peso Pluma y Nicki Nicole, por lo que las personas de inmediato le pidieron que contará su experiencia.

A través de TikTok, la joven relató lo que calificó como “el mejor día de su vida”, causando la envidia de muchas personas.

La joven relató que por primera vez había aceptado quedarse horas extras en una famosa tienda en Estados Unidos, pero comenzaba a hacer un día terrible y es que nada estaba saliendo como esperaba.

“Yo trabajo en la tienda roja que pudieron ver en la foto y justamente ese día me pidieron que hiciera horas extra, yo nunca hago horas extra”

Pero todo cambió una voz detrás de ella le pidió ayuda y es que al voltear se dio cuenta que se trataba nada más y nada menos que de Nicki Nicole.

“Justo cuando estaba en la entrada escucho que alguien me dice: ‘¿Oye, me puedes ayudar con algo?’”

Aunque se encontraba camuflajeada se dio cuenta que se trataba de Nicki Nicole, quien no iba sola ya que a su lado se encontraba Peso Pluma.

“Y volteo y veo a Nicki. No lo podía creer, me quedé como ¿es de verdad? Entonces volteo y veo a Hassan”

Al reconocerlos, la joven de inmediato aceptó a ayudarlos, aunque no pudo mostrar su emoción, ya que los artistas querían pasar desapercibidos.

En su video la joven relató que Peso Pluma y Nicki Nicole se encontraban buscando un exprimidor de naranjas y unos sartenes pequeños.

“Yo busqué rápido, les dije dónde estaban y me dice Nicki: ¿Pero, tú puedes llevarnos, no? Rápido los acompañé y caminando por los pasillos, le dije a Nicki: es que siento que estoy soñando y ella me dice ‘no, tranquila reina’”

