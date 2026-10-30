Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan formalmente el divorcio tras 3 años de matrimonio; la pareja hizo oficial su separación en julio de 2026.

La pareja presentó la solicitud de divorcio el 30 de octubre de 2026, según reveló una fuente cercana a Margaret Qualley y Jack Antonoff a la revista People.

Los rumores sobre su separación iniciaron en julio de 2026, cuando Jack Antonoff asistió a la boda de Taylor Swift sin Margaret Qualley y la actriz borró las fotos de su boda de Instagram.

Margaret Qualley y Jack Antonoff se divorcian tras 3 años de divorcio

La actriz Margaret Qualley y el cantante Jack Antonoff iniciaron la solicitud de divorcio en Nueva York, el cual es de mutuo acuerdo y en buenos términos.

Aparentemente la separación se dio en paz y la pareja decidió terminar su relación sentimental, pero seguirán siendo amigos.

Margaret Qualley y Jack Antonoff confirmaron su separación a inicios de julio de 2026.

Margaret Qualley no llevó a su esposo Jack Antonoff a los Globos de Oro 2025 (AFP / AFP)

La pareja negó que hubiera infidelidad y solicitaron respeto por el momento que estaban atravesando.

Jack Antonoff habló de sus separación por primera vez en The Guardian, donde hizo una reflexión de las canciones que había escrito sobre los inicios de su relación con Margaret Qualley y reveló que había considerado quitarlas de su repertorio.

Así inició la relación de Margaret Qualley y Jack Antonoff

Margaret Qualley y Jack Antonoff fueron vinculados sentimentalmente en 2021; mantuvieron su relación en privado hasta su boda en agosto de 2023.

La primera aparición pública de Margaret Qualley y Jack Antonoff fue en marzo de 2022 en los Crictics Choice Awards 2022.

Margaret Qualley y el productor se casaron en New Jersey en una ceremonia privada.

Los rumores sobre una separación surgieron en julio de 2026, cuando Jack Antonoff asistió a la boda de Taylor Swift sin Margaret Qualley.

La actriz eliminó las fotos de su boda con Jack Antonoff y el 8 de julio la revista People confirmó la separación.