Alejandra Guzmán -de 55 años de edad- se convirtió en la burla de muchas personas debido a que confundió a Christian Nodal con uno de sus imitadores.

El hecho ocurrió en la Feria Nacional de Romos, en Aguascalientes, donde Alejandra Guzmán ofreció un concierto y creyó que había asistido Christian Nodal.

Y es que la cantante se confundió, pensó que el intérprete de música regional mexicana estaba en primera fila disfrutando de sus éxitos.

Por lo que se emocionada pensó en subirlo al escenario.

El video de Alejandra Guzmán celebrando que Christian Nodal -de 25 años de edad- asistiera a su presentación en Aguascalientes, se hizo viral.

Por lo que el imitador del cantante está alzando la voz para asegurar que efectivamente se trató de una confusión y no de una mala broma.

Contactado por el periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, el imitador de Christian Nodal cuenta cómo fue su experiencia con Alejandra Guzmán.

Adán, quien se hace llamar “El compa Nodal”, explica ser imitador de Christian Nodal desde hace tres años, por lo que hoy en día mucha gente lo reconoce.

Sin embargo, no pretendía llamar la atención de Alejandra Guzmán como el imitador de Christian Nodal, ya que el día del concierto asistió con saco, camisa y bufanda, pero no caracterizado.

“Cuando se me queda viendo, abre sus lindos ojos, ella abre los brazos y yo no le iba a negar el abrazo, no esperaba que dijera ‘qué guapo, te admiro’, no lo hice con la intención, en ningún momento le dije que era Nodal”

Adán, imitador de Christian Nodal