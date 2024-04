Addis Tuñón -de 47 años de edad- se sometió a una cirugía estética, pero el corazón de la conductora no dejó que se tuneara todo lo quería.

La conductora ha estado ausente del programa De Primera Mano durante una semana debido a que se sometió a una cirugía en las mamas y otros procedimientos estéticos.

Sin embargo, Addis Tuñón confesó con lágrimas a sus compañeros que su corazón tuvo complicaciones durante su operación.

Tras 2 semanas de recuperación, Addis Tuñón se encuentra estable tras someterse a una cirugía para que le retiraran un quiste del seno izquierdo.

La conductora aprovechó este procedimiento para realizarse otros procedimientos en el rostro, pero ella tenía planeadas otras cirugías estéticas.

Sin embargo, sus médicos tuvieron que parar la cirugía debido a que el corazón de Addis Tuñón comenzó a mostrar anomalías.

En una llamada con sus compañeros de De Primera Mano, Addis Tuñón comenzó a llorar al confesar que su recuperación se va postergar otra semana.

“Mi doctor y mi cardiólogo me recomendaron volar hasta la otra semana (…) Me retiran mucha masa mamaria y esta situación me lleva a un desajuste cardíaco, que obliga a la cirugía a no avanzar más”

Addis Tuñón