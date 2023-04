Eduin Caz, líder de Grupo Firme, mostró en una foto la herida que le dejó un machete por creer que sí podía bailar con él.

Grupo Firme presenta una nueva gira por varias ciudades de Estados Unidos, en la que incluyó no sólo sus más grandes éxitos, también bailes regionales mexicanos.

Estos últimos han generado opiniones encontradas entre los fans de Grupo Firme. Hay quienes le agradecen a Eduin Caz, de 28 años de edad, por promover la cultura mexicana.

Eduin Caz reclama a su esposa, Daisy Anahy, porque “ya no quiso aguantar” tanta infidelidad

¿Eduin Caz ya es stripper? Hace baile erótico que enloquece a sus fans, pero a alguien no le gustó

Pero otros también se muestran preocupados, pues dicen, el comportamiento que suele mostrar Eduin Caz y el resto de Grupo Firme en el escenario, podría poner en riesgo su integridad física.

En sus recientes historias de Instagram, Eduin Caz -cuyo matrimonio parece estar en riesgo- parece haberle dado la razón a sus preocupados fans.

Si bien Eduin Caz se mostró feliz por el gran éxito que está teniendo Grupo Firme en Estados Unidos, también reconoció que durante uno de sus shows sufrió una herida.

Esta habría ocurrido mientras Eduin Caz realizaba el Baile de los Machetes, uno de los cuales terminó haciéndole una cortada en una pierna.

“Qué perro me la pase hoy, muchas gracias Washington. Así empezamos esta gira, pasado de v3erga, excepto por el machetazo que me pegué, traigo una cortada, una perra, pero me la pase a toda madre”

Eduin Caz