Eduardo Rodríguez fue el tercer eliminado de ‘La casa de los famosos’, reality show donde también participa Ivonne Montero y con quien tuvo peleas por una supuesta relación. Ahora el actor asegura que Montero fingió su amor para llamar la atención.

La polémica entre ambos comenzó cuando Ivonne Montero le reclamó a Eduardo Rodríguez por negar la relación que mantuvieron años atrás.

Ivonne Montero aseguró que tuvo un idilio con el actor durante seis años, pero Eduardo negó rotundamente esto y aseguró que nunca se había enamorado de la actriz.

También dijo que Ivonne estaba sacando a la luz la supuesta relación como una estrategia de medios.

El actor dio una entrevista en el programa ‘De primera Mano’ y habló de la experiencia que vivió dentro de ‘La casa de los famosos’.

Eduardo Rodríguez dijo que era muy raro estar en la casa: “Me gustó, pero siento que no soy para eso. Está padre la convivencia, creo que salí en el tiempo justo”.

Lo cuestionaron sobre la supuesta relación con Ivonne Montero y reveló que no entendía porque ella hablaba de lo que había pasado hace varios años.

Mencionó que se habría encontrado con Ivonne Montero en otros proyectos y nunca había expuesto lo de la supuesta relación, por lo que cree que era una estrategia para figurar en el reality show.

“Yo siempre hablé claro con ella y estaba entendido que lo que había pasado entre nosotros era un acuerdo mutuo” dijo el actor sobre los encuentros sexuales que tuvo con Ivonne Montero.

“¿De dónde surgió este amor? Luego de cuatro años de no vernos, de no estar en contacto, de no estar en comunicación (...) me sorprendió, pero por qué no lo dijo hace un mes cuando nos veíamos todos los días”

